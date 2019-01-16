成都教授變動物L　從地下巿場拯救野味：不忍牠們被送上餐桌

重慶人李里，是一位國學教授，2013年時，他把家搬到成都郊區10畝大的園子裡，在這裡養了300多種植物，近200種動物。大部分動物是從野味館、地下市場救來的，豪豬、鴕鳥、大靈貓、麅子，還養了小鹿，草泥馬……

李里表示大部分動物是從野味館、地下市場救來的（一条）

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園子獲得了野生動物臨時救助基地的牌照。兒子小七兒在這裡出生長大，從小就敢和蛇、蜥蜴玩耍，到了上幼稚園的年紀，李里會牽牛、牽驢送他上學，他說，自己過的是農耕文明時的生活。

自述：李里 編輯：倪蒹葭（一条）

我家有個動物園

2013年，我在成都東郊辦了一所國學書院。前院是講堂，後院是贊化園，取的是《中庸》「贊天地之化育」的意思，養了近200種動物。還有個生活區，我和家人住在這裡。

我的父親是大學物理老師，媽媽出生書香門第，從小我就喜歡中國傳統文化，3歲開始畫畫。我初中畢業就沒有再去學校了，自學中國古代文化，也拜訪了很多老先生向他們全面學習國學，像季羨林先生、張岱年先生、侯仁之先生、杜道生先生、劉克生先生等等。在1995年，20歲時我參加了成人自考，獲得自考中文本科的文憑。

獲頒西南交通大學聘書（一条）

到2000年以後，我的一位恩師林木先生，就聘我在四川師範大學教國學，是副教授。2015年，我也被西南交通大學特聘，是茅以升學院書院教授，不定期舉辦國學講座。

開始救養動物是很偶然的，2011年，還沒有搬來這裡，我辦國學院的地方有一個很大的人工湖，一隻梅花鹿不知道哪裡跑出來，掉進湖裡了。很多人去打撈，抓起來之後就想把它殺來吃了，我花800塊錢把它救下來，餵在書院裡。

成都教授李里窮盡一生拯救過百動物（點圖放大）▼

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我從小喜歡動物，養了烏龜、兔子，小時候有當動物飼養員的夢想。救下那隻梅花鹿後，在成都的一些野味館，看到豪豬、鴕鳥等動物要被送上餐桌，我實在不忍心，就救下來。後來從地下市場救回越來越多的動物，為了讓它們有個更好的生活環境，2013年，我們在成都郊外找到這塊寬敞的地方租下來，約10畝地大。只要不拆遷，打算一直租下去。租下來的時候是個廢墟，花草樹木都是一棵棵栽起來，到現在佳木成蔭了。

李里：「看到豪豬、鴕鳥等動物要被送上餐桌，我實在不忍心。」（一条）

林業部也表彰我們救養動物的行為，給我們頒發了野生動物臨時救護基地的牌照。動物剛救回來的時候，大多被人夾斷了腿，夾斷了尾巴，或受了重傷。救養動物是很不容易的，治外傷的時候就很怕人，一驚嚇也許就把其他病引發了。

我們救過數百隻動物，真正能夠活下來的，可能佔三分之一。

治傷、養傷的工作，主要是我自己來做，我學過中醫，後來也自學了獸醫知識。現在，園子裡還有4、5個員工一起幫忙。

豪豬瓜瓜（一条）

這個豪豬跟我很親熱，我叫它瓜瓜，一叫它就來了。救來的時候，臉都被打爛了，一根刺都沒有，我就一直餵養它，慢慢給它療傷，全部刺長出來，還生了小豪豬，但是鼻子永遠長不好了。豪豬的本性特別膽小溫順，正因為如此，它渾身都是刺來保護自己。

很多動物來的時候很兇狠，而且很怕人，你只要用心、用情對它，它慢慢可以消除恐懼。（一条）

比如獐子、麅子，鹿科動物都是神經質動物，人一去它就會跳八丈高，但是現在我們的一隻麅子完全可以牽著走，鹿科動物跟著人走，是很難得的。每年春秋兩季，林業局會組織放生。給動物做野化放歸訓練是非常複雜的，大約有1/5活下來的動物還有適應野外生存的能力，能成功放歸。

動物剛救回來的時候，大多被人夾斷了腿，夾斷了尾巴，或受了重傷。（一条）

而沒有野外生存能力、弱的動物，我們就留下來，一直飼養，到它老死。動物越來越多之後，很多人向我們建議說，不如向民眾開放，讓更多人瞭解野生動物的狀況。在2016年開放之後，也引進了一點遊人喜歡的動物，比如羊駝，俗稱草泥馬，還有駱駝、小矮馬。

園中生活

救養動物變成今天的規模，家人是很反對的，反對歸反對，住在成都的父母還是來幫忙。近200種動物，開銷非常大，吃喝、人工，我們有一點點愛心券，但主要就靠我到處講學的經費，還有賣字賣畫的經費。

救養動物變成今天的規模，全賴李里賣字賣畫的經費。（一条）

我畫動物的畫有很多，一張叫《樂在其中》，就是畫的我自己，旁邊有趴在我身上的松鼠、猴子，跟著我的毛驢，地上有豪豬，刺蝟、豬獾、狗獾、狐狸、鵝等等，我在所有的禽獸之中，就叫樂在其中。

成都教授李里為動物揮毫（點圖放大）▼

我的兒子在這裡出生、生長，2歲他就敢把蜥蜴、蟒蛇抱在手上玩，現在4歲了。因為從小在這個環境裡邊，養成了跟動物親近的心性。去年我牽牛送兒子上幼稚園的事，引起了挺多媒體、網路的議論。但我很少上網，不用微信這些。牽牛、牽驢接送他，在我們是很平常的事。

牽牛、牽驢接送兒子是李里的日常生活。（一条）

幼稚園離家還有點遠，要騎個40多分鐘。一路上教他念詩，跟他講故事，比如「衣上征塵雜酒痕，遠遊無處不銷魂，此身合是詩人未，細雨騎驢入劍門」，陸游在細雨天騎著毛驢來到劍門關，就是來到四川。

幫臭鼬修剪指甲（一条）

除了出去講學，在家一般是從早忙到晚。早上6點鐘起來，巡視所有的動物，觀察它們的飲食、糞便、體溫，觀察它們的眼神，如果是有神的，精力充沛，就沒有問題。黃昏吃了飯以後，有時候牽著麅子散散步，有時候牽馬，牽驢，牽牛，牽駱駝，附近的田野鄉間走一走。

李里閒時喜歡牽著動物到處走走。（一条）

到過年的時候，園子的幾個員工回去放假，都沒有人，大年三十的晚上，一直要忙到淩晨一、兩點鐘，檢查所有的動物，整個過年七、八天都是這樣子過去。一般人住在裡面會覺得惱火，蒼蠅、蚊子、跳蚤，或者有動物的氣味。但是事物都是美醜並存，善惡同在的，有裂隙的同時也有鳥語花香，也有鳶飛魚躍，對不對？

李里：「事物都是美醜並存，善惡同在的。」（一条）

我固守的是農耕文明的生活方式，衣食住行都是如此。從十四五歲開始，我一直穿長衫，這是我們中國的服裝。為什麼要住中國的院子，為什麼要騎牛，騎驢，它是有文化精神在裡面的。

傳統的生活方式不方便，但是很有溫情。

有些人覺得，國學書院也沒有一分錢，搞這個贊化園更是還倒貼錢，覺得我做這些不合時宜。提倡人與自然的和諧，保護動物，你說這個到底是不是不合時宜呢？

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