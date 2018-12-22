【只要有心一定得】5個聖誕派對減廢小貼士　玩得開心又環保

不想過「Lonely Christmas」（孤單聖誕節），不少人會叫齊親朋戚友到家中開派對狂歡，但慶祝活動背後卻可能造成浪費。本文盤點5個派對中減廢小貼士，希望大家盡情慶祝之餘，都可行多一步，不忘愛護地球。

聖誕節期間，不少人都會叫齊親朋戚友在家中開派對狂歡。（Gettyimages/視覺中國）

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5個派對減廢小貼士：

1. 可循環使用餐具取代即棄餐具

膠杯、膠叉等餐具不用沖洗，用完即棄，的確很吸引，但塑膠防水性強，對微生物可起的分解作用有抵抗力，可能需要埋藏幾百年才能被分解成二氧化碳及水分，對地球造成破壞。其實用不鏽鋼餐具或玻璃杯等，亦只需「洗」多一步，就可以成功減廢。

2. 大容量裝飲品代替紙包飲品

派對上少不免會喝飲料，一支樽裝飲品已可分出多杯飲料，比細容量紙包飲品較為划算，而且膠樽經沖洗後即可投入屋苑回收箱，非常方便。不過，最近紙包飲品盒亦可以回收了！早前環保組織「綠色力量」宣布，聯同多個間資源回收組織協作，在多區設置回收站，主力收集紙包飲品盒，以送往泰國循環再造成夾板。

3. 可循環枱布代表即棄枱布

跟即棄餐具一樣，很多人為了貪方便，大食會上都會使用即棄枱布，但選用可循環使用的枱布，其實只需抹一抹或清洗一下，並非太過不便，還可以挑選心儀的款式，從而增加節日氣氛。

4. 多用抹布，少用紙巾

遇上倒瀉飲品或弄髒桌面等情況，大部分人第一反應都是拿紙巾抹走，事實上抹布吸水力強，而且可以循環使用，既環保又實用。

5. 用報紙雜誌包裝禮物，取代花紙

交換禮物是聖誕派對重要環節之一，包裝禮物是為了增加神秘感，故不用花紙，只用一份報紙或撕出數頁雜誌都可以達到同樣效果。