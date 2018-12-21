【陽關道】Netflix播港劇　跑馬地紙盒藏屍案16歲少女被殺割乳頭

以懸疑奇案為賣點的港產劇《陽關道》將於本月22日在Netflix開播，13集劇集以香港3宗謀殺案為藍本，當中包括1974年跑馬地紙盒藏屍案、1984年伊利莎伯大廈花槽雙屍案、以及2011年淘大花園無屍兇案。其中跑馬地紙盒藏屍案死者為16歲少女，疑被勒斃後赤裸的屍體被置於電視機紙盒，其乳頭被割及陰毛燒焦，處女膜則完整。該宗是香港開埠而來首宗無目擊證人、無認罪口供、單憑科學鑑證而定罪的謀殺案。案中僅憑7條纖維將被告歐陽炳強入罪，而被告由審訊至上訴、由罪成至入獄，長達二十多年來均自稱無辜，令外界對是否冤案存疑。 至1997年，歐陽炳強透過認罪知錯申請有條件假釋，至2002年獲假釋出獄，當時他已坐監近28年。時至今日，仍有人積極研究該案的細節及疏忽地方，認為當中仍有甚多疑團未解，案件更多次寫成書及拍成電視劇及電影。

得Netflix垂青的港劇《陽關道》，以香港3宗謀殺案為藍本，當中包括1974年跑馬地紙盒藏屍案、1984年伊利莎伯大廈花槽雙屍案、以及2011年淘大花園無屍兇案。（《陽關道》劇照）

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綜合當年報章報道及資料，1974年28歲歐陽炳強在觀塘一間工廠任職文員，月薪560元，與妻子張金鳳育有一名年幼女兒，一家三口住在柴灣翠文道。因生活擔子沉重，歐陽炳強經朋友介紹，到跑馬地黃泥涌道「安美飲品公司」的雪糕店從事夜班兼職工作，周天都要上班，月薪360元，工作時間由傍晚6時至晚上10時，負責賣雪糕及結算當晚帳目，因此管有雪糕店多條鎖匙，包括設有電話的閣樓，而閣樓則設有小型工場，需要密碼開門才能進入，但歐陽炳強並未獲告知密碼。

16歲女死者卞玉英體重約100磅，與家人住在西灣河興民街一單位，父母在筲箕灣經營魚檔，連同卞女共有8名子女，卞女排行第六，在銅鑼灣的達成英文夜校就讀中三。

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得Netflix垂青的港劇《陽關道》，以香港3宗謀殺案為藍本，當中包括1974年跑馬地紙盒藏屍案、1984年伊利莎伯大廈花槽雙屍案、以及2011年淘大花園無屍兇案。（《陽關道》劇照）

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卞女當時與舊同學陳彬彬仍有來往，曾將音樂錄音帶借給陳女，隨後致電相約對方於1974年12月16日在跑馬地電車總站取回音樂錄音帶，當日卞女在寓所接聽過2個電話，至下午約5時離開寓所，前往北角新聞大廈為兄長登廣告，至傍晚6時半，陳女接到卞女來電，要求她立即到電車總站交還音樂錄音帶，當時語氣略為緊張，背景亦傳出雜聲。陳女依時赴約，但卞女沒有現身，而且自此失去音訊。

至翌日早上7時許，跑馬地黃泥涌道21至23號一間獸醫診所門前，有一個經繩索綁着的電視機包裝紙盒，診所職員嫌紙盒擋着門口，遂將它移至渠邊，隨後有清潔女工見狀，由於紙盒太重，一度以為是狗屍，剪開繩索查看，驚見內有少女裸屍。

得Netflix垂青的港劇《陽關道》，以香港3宗謀殺案為藍本，當中包括1974年跑馬地紙盒藏屍案、1984年伊利莎伯大廈花槽雙屍案、以及2011年淘大花園無屍兇案。（《陽關道》劇照）

警方到場調查，發現一具裸女屍體蜷縮在盒內，兩手彎曲，兩個乳頭遭到割去，陰毛亦被燒焦，身體有多處瘀傷，生前疑被虐打；而其頭上有紅膠片，左肘上有「未旱」字眼的字條，盒內有其他鐵線。驗屍報告顯示死者處女膜仍然完整，死前約3小時曾經進食，失蹤當晚遭人勒斃，其陰毛燒焦位置由電焊造成，而乳頭是死後才被割走。

警方調查後確定卞女的身份，更發出1萬元懸紅緝兇，但未有重大突破。而卞女遇害後2天，即1974年12月18日，其生前就讀的夜校點名簿不翼而飛，警方需靠老師的口供，才得知卞女遇害當晚沒有上課。

得Netflix垂青的港劇《陽關道》，以香港3宗謀殺案為藍本，當中包括1974年跑馬地紙盒藏屍案、1984年伊利莎伯大廈花槽雙屍案、以及2011年淘大花園無屍兇案。（《陽關道》劇照）

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當時有「光頭神探」之稱的貝亞留意到紙盒沒有太大損毀，加上女死者的體重，估計兇手如有駕車，就可以到荒山野嶺屍棄，但屍體棄在黃泥涌道，因此初步相信兇案現場就在附近；基於女死者的陰毛被燒焦及左肘的字條，他確信案發現場更可能是工場，並設有電焊槍。

探員同時亦在棄屍地點附近搜索，留意到安美閣樓設有一個小型工場，發現場內有一卷白紙與女死者左肘的字條紙質一樣，遂帶走其他與盒內物件相似的證物。警方調查後得知案發當晚只有歐陽炳強獨自一人在店內，所以開始鎖定他是兇手。

得Netflix垂青的港劇《陽關道》，以香港3宗謀殺案為藍本，當中包括1974年跑馬地紙盒藏屍案、1984年伊利莎伯大廈花槽雙屍案、以及2011年淘大花園無屍兇案。（《陽關道》劇照）

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至1975年1月3日，警方首次帶走歐陽炳強及其衣物協助調查，隨後將他釋放。歐陽炳強曾先後10次向警方錄取口供，寫了4份供詞，甚至在供詞簽名加上「我簽名並不是承認謀殺」，更多次強調不認識卞女，亦未見過她到安美買雪糕。歐陽炳強隨後日子在安美返工時，曾接到有人來電稱見到他犯案，要求支付1000元掩口費，歐陽炳強仍不為所動。但約2個月後，即同年3月27日，警方正式以謀殺罪名拘捕及控告歐陽炳強，並將他押到中央裁判司署提堂。

歐陽炳強在庭上供稱「我無殺過人，我唔知道，望法官查明此事及准以保釋」，但遭拒絕保釋之餘，更由於表證成立，案件將於同年10月15日在高等法院審訊，由5男2女組成陪審團。警方在庭上呈上至少200件證物，打破當時法庭呈上證物的數量，更透過科學鑑證試圖令被告入罪，控辯雙方展開激烈交鋒，更安排女警扮演「死屍」返回棄屍現場「案情重組」。

警方作供稱女死者左肘的字條與安美小型工場的一卷白紙紙質一樣 。（圖書館館藏截圖）

警方的理據︰

1. 科學鑑證專家從女死者身上發現269件纖維，當中有7條與被告的西裝纖維相同

2. 兇案當晚只有被告一人當值，所以警方沒有調查雪糕店其他人

3. 女死者左肘的字條寫着「未旱」，而安美小型工場有紙條寫着「修妥」，另有有一卷白紙，三者的紙質均相同

4. 女死者頭上紅膠片與安美閣樓工場電線內紅色膠套相同

5. 法醫起初判斷卞女的死亡時間為1974年12月16日晚上9時至翌日零時，但由於女死者死於窒息，屍溫變得較高，所以死亡時間改為當日傍晚6時至翌日零時。歐陽炳強於當晚離開安美的工作時間紀錄卡為晚上10時13分，換言之，他有機會在安美犯案

1974年發生的跑馬地紙盒藏屍案是香港開埠而來首宗無目擊證人、無認罪口供、單憑科學鑑證而定罪的謀殺案，曾多次被拍成電視劇及電影，任達華、江華等藝人都曾經扮演過歐陽炳強的角色。（網上圖片）

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至同月27日，一名19歲工廠女工更在庭上作供稱，過往在九龍一個碼頭及筲箕灣渡海小輪碼頭，先後遭被告燒裙灼腿，其同行友人亦認出被告，證供成為「致命武器」，控方以此證明歐陽炳強有心理變態的傾向，認為卞女有可能是獨自到安美借電話，被告垂涎她的美色，強暴不遂將她殺害。

即使沒有目擊證人見到行兇過程，但物證卻令歐陽炳強處於下風，他自辯時否認曾對女工燒裙灼腿，強調除了親友及妻子外，自己一直不會容許陌生人入店借電話，以免讓壞人有機可乘。他更形容卞女樣子普通，兇手有機會穿着與他所穿的西裝質地相同的服裝犯案，更指「生活雖然清苦，但過得很愉快，絕對不會做出愚蠢的事情，這次遭到此種事情，非常不幸」。

但歐陽炳強的證供不獲陪審團信納，至1975年11月3日，陪審團經過約3.5小時的商議後，一致裁定歐陽炳強謀殺罪成，法官依例判處死刑，因英國已廢除死刑，故當時港督將他特赦為終身監禁。

堅稱無辜的歐陽炳強亦踏上屢戰屢敗的上訴之路，終極被定罪為殺人犯。本港法例規定，謀殺罪成唯一的定罪就是終身監禁，但政府於90年初修訂法例，終身監禁犯亦可有條件假釋，歐陽炳強入獄近28年後，於2002年獲假釋出獄。