劇集《陽關道》成為影視平台Netflix第二套播放的港劇，故事以香港3大奇案為藍本，包括1974年跑馬地紙盒藏屍案、1984年伊利莎伯大廈花槽雙屍案及2011年淘大花園無屍兇案，早前於馬來西亞播出時，因內容驚慄血腥而掀起討論。 其中銅鑼灣伊利莎伯大廈花槽雙屍案，案情曲折離奇，警方調查後發現案中有案，更涉及詐騙、綁架、勒索及謀殺等複雜情節。案中死者為來自新加坡的珠寶商兄弟，兩人雙手均遭鎖鏈反鎖，並用白布層層包裹變「木乃伊」狀，再埋於單位一個經過加建的石屎花槽內。屍體腐爛後傳出惡臭及滲出血水，大廈住客聞到臭味後報警求助，終揭發這宗恐怖命案。事隔34年，案件仍謎團重重，而兇徒亦未落網，如今再被改編成電視劇集，令這宗世紀懸案再受關注。

銅鑼灣伊利莎伯大廈於1984年揭發花槽雙屍案，兇徒仍未落網，成為香港世紀懸案之一。（Google Map截圖）

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案件於1984年3月30日被揭發，居於銅鑼灣伊利莎伯大廈26樓的中年夫婦報警，稱單位連日來都聞到惡臭，起初以為是海風吹來的異味，開窗後卻發現臭味從花槽傳出，當搬開雜物查看，驚見花槽底放有白布，並且染滿血水。

警方接報到場調查，其後發現血水是從毗鄰單位滲出，惟拍門良久卻無人回應。管理處人員指該單位約於兩個月前由一名印尼籍男子租住，但已無法聯絡對方。警方懷疑單位發生命案，即時封鎖現場，召來大批探員調查。

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案中死者為新加坡富商兄弟，分別是27歲的謝順丞（左）及其31歲哥哥謝順發。（圖書館館藏截圖）

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警方其後發現單位的花糟被石屎填平，翌日要求工務局工人帶同電鑽、鐵筆及大鐵鎚等工具到場，以便鑿開水泥查看。而該花糟長約8呎、闊1呎、深約3呎，顯示正有血水滲出。當工人將花槽面層石屎遭鑿開時，即有濃烈屍臭撲臭而出，工人當場感不適；警方擔心挖掘不當會損害屍體，於是向消防求助。

消防其後派員帶同氧氣筒及電鋸等工具接手挖掘，先將石屎鎅成多塊，再以鐵筆撬起，約兩小時後終將石屎鑿開，陣陣濃烈的屍臭味隨即傳出，附近大廈居民均需關窗，有住戶表示要於室內燃點檀香辟臭，甚至有人離開住處暫避。

影視平台Netflix播放的港產劇《陽關道》，故事以本港3大奇案為藍本，其中一宗便是伊利莎伯大廈花槽雙屍案，該案至今仍懸而未破。（《陽關道》劇照）

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消防員鑿開石屎塊，先發現多本中英文電視雜誌、兩個啤酒權、一串鎖匙、一支螺絲批、一包螺絲及一個重達5公斤的大鐵鎚等物品，當拿開該批物品後便發現一件啡黑色飛機恤覆蓋着兩具花槽底的屍體，屍體由床單和床冚包裹成如「木乃伊」，當時已嚴重腐爛及發脹。

兩名男死者當時頭腳相對，均穿着淺色恤衫及深色西褲，身上有傷痕，而頸部更有勒痕，雙腳及頭部纏有白布條，雙手則被鐵鏈反鎖，其中一人更被綁上雙眼，狀甚詭異，有人推測是宗教的葬法。由於現場沒有發現任何身份證明文件，兩名死者身世一度成謎。

由於屍體已嚴重腐爛，難以辨認容貌身份，警方封鎖涉案單位一星期以進行搜證及科學鑑證，於石屎塊中找到3張卡片，其中一張染有血跡的卡片上印有一間金融公司的名稱。警員追查後得知該公司是新加坡公司，遂聯絡當地政府及派員前往了解，經驗屍及比對牙齒資料後，終證實死者為著名珠寶商兄弟31歲的謝順發及其27歲胞弟謝順丞，當地報章得知兩人在港被殺後，均以頭版大篇幅報道。

謝氏兄弟為新加坡珠寶金商謝美卿（又名謝美興）的兒子，謝美卿有8名子女，已婚的謝順發排行最大，而未婚的謝順丞則排第三，兄弟倆除協助父親打理家族的7間「百萬金莊」生意外，於82年初亦在當地以私人名義開設「福祿金融公司」經營「炒金」（即黃金期貨）生意。兩人多次出國處理業務，從83年11月至84年2月間曾3次來港，其間曾入住尖沙嘴帝苑酒店。

《陽關道》劇情集恐怖、血腥及懸疑於一身，早前於馬來西亞播映時已掀起討論。（《陽關道》劇照）

警方經追查後，揭發兇案背後疑是情節複雜的騙案及綁架案，當年報章引述警方消息指，謝氏兄弟經營炒金生意時，曾重金聘請一對金融界有名氣的男女，協助帶來大批客戶，惟該對男女疑串通一名印尼籍人士騙去謝氏兄弟過千萬元。該對男女離職後，謝氏兄弟公司生意大跌，至83年中結業。

謝順丞事後明查暗訪，得知印尼籍主腦前往香港，遂不惜多次到港與對方交涉及追討債務，不料反遭勒索，兄長謝順發接到消息即來港營救。當年報章消息指，謝氏兄弟留港期間，身在星洲的謝父曾接到電話，指兩人已遭綁架，謝家門手更收到一個公文袋，內有謝氏兄弟被綁在一起的照片，以及一卷錄有兄弟求救聲音的錄音帶。謝父事後曾匯款180萬港元到港，款項由一名持有「謝順丞」護照的男子到財務公司領取，但謝氏兄弟最終仍遇不測。

影視平台Netflix播放的港產劇《陽關道》，故事以本港3大奇案為藍本，其中一宗便是伊利莎伯大廈花槽雙屍案，該案至今仍懸而未破。（《陽關道》劇照）

兇案曝光後，有人表示見過與謝氏兄弟曾聘請的男女外型相似的人，於案發的伊利莎伯大廈出現，惟警方未能找到該對涉事男女。另有指謝氏兄弟來港時曾帶同一批名貴珠寶，惟珠寶與他們一同失蹤，當時警方不排除案件涉及生意騙局。

新加坡另有說法則指謝順丞於84年2月28日獨自到港後遭綁架，綁匪將恐嚇信及錄音帶寄到謝家，要求謝父繳付100萬坡幣，謝父遂派長子順發帶同50萬坡幣到港救弟，詎料綁匪疑擔心被認出，不但將謝順丞撕票，更將負責交贖金的謝順發一同殺害，惟謝家否認有關消息。

案發單位面積約620呎，屋內無任何打鬥或掙扎痕跡，警方調查後，在廚房鋅盆下發現半包英泥，並帶走4籮石屎塊及3大袋證物。探員翻查租約後，得知租用單位的印尼籍男子名為Adbul Karim，又名Lim Bun Kia，譯名為林賓佳。操流利廣東話的林持印尼護照，事發前2個月起以每月5800元租住單位。大廈住戶及保安均指，單位不時有數名男女出入，曾傳出爭吵及敲擊聲音，而揭發命案前約10天，林離開住處後便不知去向。警方其後曾透過國際刑警，要求印尼當局協助聯絡林賓佳，但案件至今仍無頭緒，亦無人被捕。

警方曾派員數次前往新加坡偵查，又製拼圖通緝3名可疑人士，懷疑案件是由與謝家相熟的人策劃及行兇。直至34年後的今天，兇案的動機、疑兇身份、行兇手法及以「木乃伊」形式埋屍的原因仍是謎團，令該案成為香港最經典的懸案之一。