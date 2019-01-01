台大學生追日7個月　拍「夕陽沉鐵軌」神照　卻遭質疑闖入路軌

要拍一張美麗風景照，天時、地利、人和缺一不可，台灣一名愛好攝影的大學生花了7個月研究日落方位、天氣，近日終於捕捉到一張奇蹟般的「夕陽火車照」，他把照片上傳分享後，獲2萬多人讚好，更被稱為「神作」。不過相片曝光後，有網民批評他影響鐵路安全，警方表示會找男生到派出所說明，依鐵路法處理。

李翊誠在「Dcard」以「遇見比中樂透低的奇景」為題發文，貼出他拍攝日落火車的照片，可見夕陽正好在鐵軌中央，非常美麗。（Dcard圖片）

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國立雲林科技大學電子系三年級學生李翊誠在「Dcard」以「遇見比中樂透低的奇景」為題發文，貼出他拍攝日落火車的照片，他表示年初開始追尋夕陽，等待夕陽落下「正好在鐵軌中央的那一刻」，最後終於被他遇見，而且當時還剛好有火車開過來，讓他邊拍邊落淚。

他指為了這張照片，事先做了很多功課，包括他會先查好日落方位，再來要找尋鐵軌、日落角度相同的地點，他稱「真的超難找……因為台灣鐵軌幾乎都南北向」，最困難的就是「空氣品質、雲層分佈、年天氣狀況都要非常好」。時隔一年才讓他遇到這奇蹟一刻，李翊誠說，真的非常幸運，所有因素都配合，他興奮得說「終於……終於被我等到了」。

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夕陽落在鐵軌中央前，李翊誠仍拍攝了其他的角度。（Dcard圖片）

照片一出，獲2萬多人讚好「真的太美了啦」、「這張可以參賽了」，不少也表示要用相片作桌面的圖片。李翊誠之後接受訪問表示，從今年1月起開始接觸攝影，「一開始哥哥有教我如何操作，不過後面都自己摸索」，目前正在使用的是Canon 80D搭配二手騰龍600mm長焦變焦鏡頭。李翊誠指當時他到場後，先調整好拍攝設定，並進行試拍，前後也拍了20張失敗的照片。而且列車通過的速度實在太快，他花很多時間在對焦，最後他拍了6輛經過的列車後才成功的。

不過，照片亦引來指其闖入鐵軌，違犯鐵路法的質疑，又擔心會令更多人仿傚，造成危險。一名自稱台鐵司機的網友也發文批評，「或許你們覺得只是拍一張照片又沒什麼，但你們做的行為，卻嚴重的威脅我們的行車安全與造成莫大的壓力。」

李翊誠表示，從今年1月起開始接觸攝影。（李翊誠fb圖片）

台鐵表示，學生拍攝位置是站在平交道上行人可通行的地方，看照片他是在列車通過後，於穿越平交道時停下來拍攝列車車尾，前方也沒有對頭列車通過，因此沒有違法問題，不過台鐵仍呼籲行人在穿越平交道時應要盡速通過，勿停留。警方亦證實此說法，表示這張夕陽美照，若以火車車燈來判斷，無頭燈、亮紅燈是車尾，並不是車頭迎面而來，也就是火車已通過平交道，且柵欄已經升起，李才在走到平交道按下快門，並不違法。

不過，鐵路警察局台中分局斗六派出所後來在fb發文，表示已經請雲科大教官協助通知李翊誠到派出所說明，將依鐵路法處理。根據台灣《鐵路法》第57條，「行人、車輛不得在鐵路路線、橋樑、隧道內及站區非供公眾通行之處所通行」，若有違犯可處台幣1萬元到5萬元罰款。李翊誠則回應指，他的本意很單純，因為喜歡攝影，拍出自己覺得漂亮的照片，所以想和大家分享，希望透過美麗的事物帶給社會一點正能量，沒想到卻惹出這麼大的風波，他很謝謝社會各界的提醒，以後拍照時會更加留意安全，並不要違法。他會依時到鐵路派出所說明拍照過程。

（綜合）