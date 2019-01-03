網民不解有人12度還穿短袖衫　反被嘲少見多怪：見過熱褲加羽絨

近日香港氣溫大多徘徊在攝氏12、13度左右，市民出外都穿上羽絨大褸等保暖衣物，不過有網民不解為什麼在如此寒冷的天氣，街上仍然有人穿短袖衫，「究竟係咩玩法？」，不少人不認同樓主，表示這陣子出街也是穿短衫短褲，自言「我是一個西伯利亞人」，更有人反問：「三十幾度仲有人著冷衫又係咩玩法」

該網民在facebook群組問道，「而家得個十二，十三度，總係見到有人係街着短袖衫，究竟係咩玩法？」（「巴打絲打 Facebook Club」fb圖片）

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有網民在facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」問道，「而家得個十二，十三度，總係見到有人係街著短袖衫，究竟係咩玩法？」，樓主為此感到奇怪，但大多網民都習以為常，有耐寒的網民說「其實真係唔凍，做工程勞動工作，短袖正常」、「澳洲 -2 c，我照着短袖短褲架啦」、「12、13都係涼爽，未算凍」，亦有人可能為了好看才穿得少，「我見到有人着熱褲，但上身着羽絨」。

要數耐寒的代表當然非俄羅斯人莫屬，有人貼出普京零下6.7度裸身泡冰水的照片，香港人實在小巫見大巫。（美聯社）

有網民反駁樓主，「你自己虧就唔好當人人都係」，「個個人體質都唔同，可能佢真係唔凍呢！」。若要數耐寒代表當然非俄羅斯人莫屬，有人貼出普京零下6.7度裸身泡冰水的照片，指香港人實在小巫見大巫。不過，亦有怕冷的網民說，「我都很羨慕那些不怕天氣寒冷的人啊！因為我都很怕冷呢！」。