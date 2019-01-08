【一夫兩妻】日男隱居深山享齊人福 　兩個老婆互相接生情同姊妹

中國的婚姻制度是一夫一妻制，一個人只有一個伴侶是社會準則。但在美國和亞洲一些國家，有一小部分人在實施著不同的交往制度。一個人同時和多個人戀愛，並保持平等、透明的相處模式。 深海菊繪是日本一橋大學的人類學博士，研究複數戀愛12年。複數戀愛（Polyamory）最開始誕生於美國，上世紀90年代開始盛行。複數戀愛的形式有很多種，開放式戀愛、開放式婚姻、還有一起養育子女的多角戀家庭的存在。與出軌、花心不同，複數戀愛的交往要通過關係中幾方的同意，在對方情願的基礎上同時與另外一個人進行交往。“誠懇”是複數戀愛的關鍵字。 2015年深海菊繪出版了《複數戀愛》一書，由此契機她認識了西山嘉克一家：一男二女共同撫養著6孩子……

人類學研究學者深海菊繪，出版有《複數戀愛》一書。（一条提供）

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文：張銳嘉（一条）

西山家庭

西山家是一個在日本實施複數戀愛的家庭。家裡有一個男主人、兩個女友、六個孩子。但三個大人都不在戶籍上，三人都是單身狀態。

男主人西山嘉克今年37歲，是家裡的頂樑柱。兩個女友分別是：西山由香里，37歲，主要負責打掃、換洗；西山裕子，41歲，主要負責做飯、照顧孩子。

實施複數戀愛的西山一家（點圖放大）↓↓↓

+ 3 + 2

七年前，嘉克和由香里結婚了，當時他們只是普通的一夫一妻家庭。嘉克是一名書法藝術家，有自己的工作室，而裕子是他的工作夥伴。因為工作接觸，婚後的嘉克漸漸發現自己對裕子有了好感但並非出軌，裕子甚至不知道嘉克的心意。這股對裕子莫名的喜歡，成了嘉克的困擾，他不知道該怎麼辦，既不想隱瞞傷害妻子，也不想欺騙自己。

朋友勸他跟妻子實話實說，如果這種好感漸漸沒了，那事情到此為止；要是無法消除心中的好感，就跟由香里坦白自己對別的女人有了感情。由香里知道嘉克心意後，自然十分驚訝，但也能理解嘉克對裕子工作上的日久生情。另一邊嘉克把自己的心意告訴了裕子，決定如果被拒絕就斷情繼續現在的生活。

裕子說：“最初我是想拒絕嘉克的，因為這樣對由香里實在不公平。但我很羡慕嘉克和由香里之間的相處模式。他們夫妻之間會講很多生活上的事情，聊天總是聊到很晚。人與人這樣誠實地面對生活，是我可望而不可及的事情。我和前夫之間就不會這樣交流，所以最後婚姻也走向了終結。後來我發現自己也漸漸喜歡上了嘉克，既然他這樣直爽地告訴我他的心意，我就心動了，我回應了他，我說我也喜歡他。”

嘉克、裕子及裕子與前夫所生的兒子，三人合照（一条提供）

事情發生的三個月間，三個人都很迷茫，經常是一邊哭一邊吵著尋找解決辦法。由香里從來沒想過離開，嘉克也還愛著由香里，三個人陷入了窘境。最後當嘉克提出三個人一起過的建議時，雖然有很多困惑的地方，但三個人都決定試試。

他們覺得就算一夫一妻的婚姻，丈夫也不是妻子的所有物，妻子也不是丈夫的所有物。所以結婚到底應該是什麼樣子，三個人決定一起摸索、一起面對。為了三個人的絕對平等，嘉克和由香里先離婚、又和裕子結婚並再次離婚。如此一來兩個女人都作為嘉克的前妻，與他一起生活，他們共同的孩子都可以跟隨嘉克的姓。雖然沒有名份，但感情上三人是完全聯結在一起的。

6年前，三人一起搬到了日本佐賀縣的深山裡開始了隱居生活。三個人共同生活的這6年間裡，由香里生下了兩個孩子，裕子生下了三個孩子。11歲的大兒子是裕子和前夫所生。因為有5個弟弟妹妹要照顧，大兒子非常懂事，算家裡的第四個家長，一家九口人，相處得非常和睦。

西山一家的孩子們（點圖放大）↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

由香里的第二個孩子是裕子在家接生的，而裕子之後生的的三個孩子也都是由香里接生的。兩位媽媽也通過為彼此接生，更是加深感情，成了生死之交。

“法律上是不承認我們這種家庭的，但我們自己心裡認同家庭的存在。6年裡孩子的出生，加深了我們三個的關係，因此孩子是關鍵字，也是我們現在的生活方式。我們在這裡迎接生命，就要做好接受死亡的覺悟。就算幾年之後三個人分開了，也不後悔用西山這個名字。”由香里說。

現在每天早上六點半，大兒子最早起床，七點開始裕子會準備孩子們的早飯，由香里給孩子穿衣服準備去幼稚園的裝備。八點鐘，一家九口人會互說早安、開早會。九點，三個人會送5個小孩子去幼稚園，大兒子則留在家裡打掃衛生。送完孩子，嘉克、由香里、裕子會和大兒子集合到一起開早會，分享前一天發生的事情，反思生活，還會在會上盤算家裡的花銷。

嘉克是一位書法藝術家，在全國各地進行活動、售賣作品，以此賺錢。這也是家庭的主要經濟來源。西山家只有一個錢包，所有財產都是公共的，錢都歸由香里管著。

“誰能賺錢就把所得放到三人的共同帳戶上，每一筆錢花在哪裡三個人都要知道。比如，想買衣服要向其他兩個人報備。如果一件很貴的衣服真的很喜歡，把自己喜悅的心情說出來也是可以的，其他兩個人也會因此很開心。”由香里說。

西山一家的日常生活（點圖放大）↓↓↓

+ 7 + 6 + 5

在西山家，兩個女主人的角色是絕對平等的。但兩個人的性格不一樣也給三個人的關係帶來新鮮感。裕子的性子很急、容易生氣；而由香里的性格很溫和，幾乎從來不吵架。如果有兩個人吵架，第三個人就會做調節。由香里說：“當初如果和嘉克兩個人過日子了，時間久了可能會像老爺爺老奶奶一樣沒有刺激感，但有了裕子就不一樣了。打比方像去遊樂園的話，本來坐旋轉木馬就很開心，但裕子加進來像是雲霄飛車一樣，人生有了變化，這樣很有趣。”

真正的做夫妻就是要坦誠相待。西山家庭三個人6年的交流全部透明沒有隱瞞。嘉克反思說，兩個人的婚姻容易相互隱瞞引起矛盾，但三個人就會更加考慮其他兩個的喜怒哀樂。嘉克說：“社會對我們家庭有很多負面的評價，有人寫信來說我們的孩子很可憐，老婆也很可憐，到頭來最可憐的會是我自己。但這是我們自己的選擇，我們還是會過好每一天，因為知道一家人的心在一起，就不會害怕。”

談到愛是什麼，嘉克認為愛是距離感；裕子說愛是和喜歡的人在一起；由香里說愛是展示最真實的自己。三個人的回答也恰恰是西山家庭能夠在長久在一起的原因。

社會對西山一家有很多負面的評價，但嘉克表示他們一家人的心在一起，就不會害怕。（一条提供）

婚姻是一場邂逅自己的遊戲，選擇權在自己，也讓他們更看清自己；西山家庭認為婚姻狀態可以三年更新一次。三年後大家都有選擇權，如果都覺得生活很開心，就繼續在一起；如果到時候雙方都遇到了更適合的人，或者對這段關係失去了信心，那麼就互相感謝三年來的付出和陪伴，就此別過。

很意外，家裡的兒子對這樣的婚姻、生活方式特別適應，裕子曾經問他，如果三年後媽媽要離開這個家，你會怎麼做？大兒子對裕子說：“要走你走吧，我希望留下來跟由香里媽媽和嘉克爸爸繼續生活。”

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