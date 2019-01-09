10個細路8個中！　台女曬鉛筆插肉痕迹　意外引起4000網民共鳴

即使隨住時間過去，有些烙印或回憶，還是不能磨滅的。日前一名台女在facebook發文抱怨，指小學時曾被同學拿鉛筆插進其手臂，令她手上留下一點小黑點，「就這樣陰魂不散的跟着我20多年」，更讓她每次看到這個疤，都會想起鉛筆帶給她的陰影。詎料帖文竟引來大批網民熱議，紛紛上載自己身上的鉛筆痕跡，笑指樓主並不孤單。

日前一名台女在facebook發文抱怨，指小學時曾被同學拿鉛筆插進其手臂，令她手上留下一點小黑點。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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該台女昨日在facebook群組「爆怨公社」發文，抱怨念小學時曾被同學拿鉛筆插進其手臂，雖然已忘記對方是誰，但留下的黑色小點仍揮之不去，「就這樣陰魂不散的跟着我20多年」，讓她一直活在鉛筆的陰影中，並向網民問道「當年被筆芯插過的你們都還活着嗎？」

詎料帖文一出，竟引起超過4000名網民共鳴，更紛紛分享自己的鉛筆痕跡，不少在手掌或手指，甚至有人在大腿或臉上，提到事發經過，有人笑指「原本要戳同學結果插到自己」、「5歲時，我哥無意間的突擊，還在想說筆芯怎麼不見了」、「我哥拿鉛筆刺我，過了至少25年，依舊存在」，亦有人安慰樓主稱「你不是孤單一個」。

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其實小學生被鉛筆戳傷手心算是常見，台灣外科醫師朱志純曾表示，筆芯易斷，容易卡在手掌心內，不過因筆芯的成分為石墨，插入皮下層後色素沉着，導致手掌心局部變黑。他又強調如沒有引起細菌感染，則不會引起健康問題，惟筆芯插手掌皮下層後，會刺激纖維細胞增生，令患者可能感到手掌有硬塊，如有需要可到門診做手術拿出。

（綜合）