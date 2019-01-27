江蘇學生試卷留言求扣少一點分　求情稱「相遇是前世修來的福分」

做學生當然想有好成績，無奈努力不代表一定有收獲，只能望老師「手鬆一點」。內地網上流日流傳一張照片，指一名學生在考卷上留言，求老師「手下留情」盡量給他90分，並寫下多個奇怪理由，如「大家都是文化人」、「相遇是種緣分」，希望老師可以「互相幫助」。照片很快便被瘋傳，笑翻不少網民，更有不少人留言問：「究竟有沒有90分啊？」

有學生於考試時向老師求情，希望可以「少扣一點分」，最好有90分。（網上圖片）

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近日內地江蘇省揚州市儀征實驗小學一名五年級學生的語文期末期試試卷引起了不少網民討論。從流傳的照片可見，一名學生在試卷頂部寫下了一段字，字句先是預祝老師「新年快樂、年年有餘、工作順利、身體健康、萬事如意」，賣口乖到如此地步，當然是有特別意圖，原來學生對老師有事相求：「請給我少扣一點分，最好在90分以上，謝謝！」

學生為了取得目標分數，先是動之以情，稱如果老師給予90分，「今日滴水之恩，吾家定當湧泉相報呀！一定在90分以上求您了」。其後他又說之以理，指：「你我同是文化人，今相遇定是前世修來的福氣，你我互相幫助，何樂而不為呢？」

學生面對考試難免會有壓力，內地有學生直接在試卷上向老師求情。（GettyImages/視覺中國）

雖然學生最後有否取得90分，是憑實力還是老師真的手下留情，都不得而知，但很多網民認為學生文采不錯，「思路清晰、表達明確、用語有禮、金句不斷、實力派呀」，而且這個孩子從小就與別不同，「有腦筋，長大肯定錯不了」。不過亦有人指出，塗污試卷是大忌，「這是要讓卷子作廢」、「有必要扣個卷面分呀」，甚至有網民批評學生應該直接給予不合格，「小學就搞這些歪門邪道」。

（騰訊網）