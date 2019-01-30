媽媽辛苦了！丹麥媽媽生完3胞胎肚皮勁鬆馳　IG誠實分享引共鳴

媽媽辛苦陀B，「卸貨」後還要面對身材走樣的現實，的確令人沮喪。丹麥一名36歲的3胞胎媽媽，產前不時在Instagram分享懷孕過程，當中一張記錄了懷孕12星期至34星期的奇妙對比圖，更令她熱爆網絡。不過去年9月3胞胎出生後，除肚皮鬆弛並出現妊娠紋，還受「腹直肌分離」（diastasis recti）等生產後遺症困擾，她更曾感絕望，幸好最終憑運動，肚圍縮小一點，她決定將心路歷程放在IG，希望藉此鼓勵更多偉大的媽媽誠實面對自己，目前已逾27萬人追蹤帳戶。

瑪麗亞上載一張仍然凸出、輕微下垂的肚子照片，「令人驚訝的是，對比三周前的最後一張照片，完全沒有變小」，並直言這令她相當失望。（IG「triplets_of_copenhagen」圖片）

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現居丹麥哥本哈根的媽媽瑪麗亞（Maria），4年前透過交友App「Tinder」認識丈夫，二人育有一名2歲兒子，直正去年年初結婚後，意外懷上3胞胎。自此瑪麗亞不時在IG分享懷孕周記，讓網民一路見證巨肚「成長」，又曾上載一張懷孕12星期至34星期的對比圖，「最奇怪的是它很凸出，但沒有下垂」，引起網民熱議。

瑪麗亞最終在去年9月產下3胞胎，當大家都替她興奮的時候，她卻非常失望地貼出自己產後的身材。產後4星期後，瑪麗亞上載一張仍然凸出、輕微下垂的肚子照片，「令人驚訝的是，對比三周前的最後一張照片，完全沒有變小」，並直言這令她相當失望，「分享這張照片時我不是很快樂」。除了肚皮鬆馳並出現妊娠紋，瑪麗亞出現「腹直肌分離」（diastasis recti）等生產後遺症，令她心情受影響。

後來她尋求專門幫助產後媽媽的訓練員意見，做一些簡單的運動，以及一星期使用腰封約4至5日，情況有所改善，最近能穿到一些以前穿過的褲子，因而欣喜地表示「這是一個開始」。

一張記錄了懷孕12星期34星期的奇妙對比圖，令瑪麗亞熱爆網絡。（IG「triplets_of_copenhagen」圖片）

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瑪麗亞將產後及育兒點滴，繼續放上IG分享，引起不少網民及媽媽共鳴追看。她近日又將肚子日漸修復的過程拍下，藉此向其他媽媽分享心得和感受，她說這個情況很常見，即使不是生3胞胎，若然孕婦陀着一個巨型嬰兒，或短時間內多次懷孕，都會出現類似情況。她又指很多人都沒有為意肚皮鬆馳的問題，若做不適當的運動很大可能弄巧反拙。

（綜合）