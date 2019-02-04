輸官司失雙胞胎收養權　英婦盼再見一面圓前夫遺願

英國弗林特郡（Flintshire）的基爾肖夫婦（Judith and Alan Kilshaw）在2000年捲入買嬰風波，當時他們用8200英鎊（約8萬4000港元）收養了雙胞胎基婭拉（Kiara Wecke）與凱拉（Keyara Wecke），然而雙胞胎原來早被人收養，雙方鬧上法庭爭奪撫養權，基爾肖夫婦最終輸掉了官司；後來63歲的艾倫（Alan）在去年12月因肺病去世，而現年66歲的朱迪思（Judith）近日受訪時表示，希望一圓艾倫去世前的心願，再見雙胞胎一面。

朱迪思和艾倫2000年透過網絡收養中介，用了8200英鎊收養雙胞胎基婭拉與凱拉，並替她們取名為金伯利（Kimberley）和貝琳達（Belinda），當時夫婦倆並不知道雙胞胎早已被美國的阿倫夫婦（Richard and Vickie Allen）用4000英鎊（約40997港元）收養，雙方為了爭奪雙胞胎的撫養權而鬧上法庭。

現在66歲的朱迪思希望再見到雙胞胎。（Twitter圖片）

為了打這場官司，朱迪思和艾倫不但花了大量金錢，艾倫更因此失去工作，而雙胞胎的撫養權在2001年被法庭判予第三方的一對美國夫婦。

2007年朱迪思離開艾倫，改嫁她在夜總會認識的42歲男子西利特（Stephen Sillett），但朱迪思和艾倫依然保持朋友關係，艾倫甚至出席朱迪思和西利特的婚禮。後來艾倫染上肺病，朱迪思每天都會去醫院探望，去年2月艾倫的病情惡化，朱迪思決定離開西利特及辭去清潔的工作，專心照顧艾倫；可惜艾倫最終於去年12月因特發性肺纖維化（Idiopathic Pulmonary Fibrosis，IPF）離世。

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「艾倫一直當雙胞胎是自己親生」

如今雙胞胎已經18歲，正在大學修讀社會科學；朱迪思最近接受訪問時憶述，當日艾倫在去世前仍很想再見雙胞胎一面，她決定代為完成其心願，「艾倫一直當雙胞胎是自己親生的，希望我能去美國聯絡上她們。我不知道這有沒有可能，但我會盡力。我想知道她們生活過得如何、做過甚麼、到過哪裏，我希望告訴她們我的生活。不知道她們有否想起我們？但這會是個很好的對話。」

朱迪思坦言仍覺得雙胞胎是家中一份子，「很想念她們，對我而言，那次那收養是合法的。我很高興她們上大學了，如果她們當日留在英國的話，肯定一樣也能上大學。」