去年Po裸妻溫泉照惹熱議　台博客突宣布離婚：她和別人一見鍾情

台灣男博客「無敵小恩恩」蔡恩去年5月分享妻子裸浸溫泉照片，引起網民熱議，其後被揭兩人原來是表哥表妹關係，因而廣受關注。為兩人的孩子着想，他們一家其後移居美國。事隔不足一年，蔡恩突然公布離婚消息，他指妻子與公司同事一見鍾情，經逾一個月地獄般生活後，今日正式離婚，女方已搬走，只餘下他和孩子面對未來生活。

與表妹婚變前蔡恩不時分享一家人旅遊照片，惟現時幸福一家四口同遊已成回憶。（蔡恩博客照片）

台灣博客「無敵小恩恩」蔡恩去年5月中，在其部落格「恩的領域」上載旅遊網誌，在介紹溫泉時上載多張妻子全裸但未露點的出浴照，相中妻子胸部清楚可見，乳頭部分隱藏泉水中若隱若現，因而引發網民瘋傳，不少人批評過火，他其後指上載時獲妻子同意，只是分享生活。

突然爆紅下，夫妻倆其後被揭發本是表兄表妹關係，兩人育有兩名子女，因台灣不許有血緣關係的親戚結婚，兩人於是在外國登記。蔡恩曾向《香港01》表白情路難行，曾遇女方媽媽反對，也沒與其他親戚來往。蔡恩後來稱為了孩子成長，一家移民美國，才慢慢淡出網民視線。

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去年5月蔡恩分享一張表妹浸溫泉照片引起網民關注，兩人更因而被揭表兄表妹關係，最終與孩子移民美國。（蔡恩博客照片）

沒料到大年初四，蔡恩突然公布離婚的震撼消息。他今日在其facebook及Twitter指，與表妹的7年感情「只能走到這了」，原因則是一個多月前整甜品的表妹與公司主廚一見鍾情，甚至疑似發生超友誼關係，他發現後曾出言勸說，也曾一直哭及責怪表妹，最後表妹提出搬走。

他指當時認為兩人應冷靜，讓她到旅館住一星期，他稱「我過了一個比地獄還要痛苦的一星期」，但表妹卻其實與主廚一起住在旅館，及後回家也如陌生人一般提出離開，連孩子也不願帶走，最終兩人達共識孩子交由他照顧。

蔡恩講述與妻離婚原因

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蔡恩稱當初為了移民故在美國結婚，兩人間的羈絆其實比很多婚姻還要強，過去一個多月來如地獄般生活，又不能向他人訴說，「這樣悶着才最可怕」，而他發文並非想指責或討論對錯，明白感情出問題一定是雙方都有責任。

他又指今日終於進行離婚程序，稱表妹搬出的家，「留下小孩和我，有點空盪」，他又形容離婚後「前面的路有點迷霧看不清楚，這人生最難的關卡，不知道是否能過得了」。

不少網民對他們夫妻倆落得如此結局大感詫異和唏噓，齊齊留言叫他加油，讓他「為父則強」，為了孩子盡快振作，勇敢迎接前路。

（綜合）