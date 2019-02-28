中二生為打機鬧父「垃圾」　家姐心痛寫公開信勸弟：為你流太多淚

「姐姐為你流過太多的淚……」一名女網民近日投稿至facebook專頁「名校Secrets」，上載一封為弟弟親筆撰寫的公開信，信中提及對方因打機跟父親發生衝突，甚至用言語貶低爸爸，令一家人相當難過。信中還說，盼望這位就讀中二的弟弟快點長大，明白「只有家人才是你一生的後盾」。帖文瞬間引起網上熱議，有人大受感動又以過來人身份奉勸「最在乎你的人，一定係家人」，不過有更多網民認為姐姐可以跟弟弟多溝通了解，而非一味怪責，甚至將自己的意志加在別人身上。

「名校Secrets」刊登一位「姐兼母職」的姐姐，寫給弟弟的公開信，希望仍未懂事的弟弟能夠快點長大，找到人生價值。（fb「名校Secrets」截圖）

facebook專頁「名校Secrets」昨日（27日）刊登一位「姐兼母職」的姐姐，寫給弟弟的公開信，希望就讀中二、仍未懂事的弟弟能夠快點長大，找到人生價值。信中提到，弟弟因打機與爸爸發生衝突，弟弟更惡言相向，用言語貶低自己的父親，看不起他，更說他是垃圾，每當弟弟脾氣暴躁的樣子，都令姐姐非常心痛及感到可怕，「你想想你的話是有多麼的不尊重，是他工作養活的你，但你卻沒有半點感恩之心，即便你是年少氣盛，但對自己的爸爸說出如此不尊重的話，也實在不可原諒」。

公開信全文：

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姐姐還指，弟弟每句頂撞都刺痛家裏每個人的心，「試問家裏的人誰不是為你着想呢？」並指弟弟身為一位中二學生，不去認真學習，發掘興趣，只沉迷在遊戲裏，質疑他將來如何為自己設立要追求的夢想及人生定位，感嘆「姐姐為你流過太多的淚，每次見到你如此不合作，好言相勸不聽，我又能再為你做點甚麼呢？」

不少網民都分享，家中弟妹不時因打機跟父母起衝突。（Gettyimages/視覺中國）

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最後，姐姐在信中期盼弟弟能快點長大，「有一天你開竅了，知道只有家人才是他一生的後盾，無論甚麼事，我們一直都在」，並請求弟弟別再因為無意義的遊戲，破壞家庭的和睦，並着他快點向爸爸道歉。

這封真摯的家書引起網民兩極反應，有人大讚姐姐很生性，「果然是姐兼母職」，又指「中二未識生性係正常」，但好羨慕「有咁錫（惜）自己細佬妹嘅家姐」，亦有網民分享家中有同樣情況，「我個妹都係打機打到成日鬧阿爸阿媽」。但有更多網民則不認同姐姐的做法，認為信中內容「又係自己嘅意志加落人哋度」，不先了解弟弟的興趣就責怪，「講埋呢啲嘢完全冇說服力」，另外有人稱「唔鍾意打機嘅人係永遠唔會明白打機嘅樂趣」。

（fb專頁「名校Secrets」）