台灣平溪十分元宵節放天燈成災　團體2小時自發清走逾300公斤垃圾

放天燈是不少遊客在台灣的指定活動，上月正值元宵節，新北市平溪區十分老街的天空「燈火通明」，但同時升到高空的天燈變成大量山頭垃圾，有台灣民間團體上周自發上山，2小時內撿獲逾300公斤天燈殘骸，呼籲旅客向放天燈說不。

有台灣民間團體上周自發上山，2小時內撿獲逾300公斤天燈殘骸，呼籲旅客向放天燈說不。（Taiwan Adventure Outings圖片）

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台灣電影《那些年，我們一起追的女孩》其中一幕講述男女主角在十分放天燈，因而令到放天燈成為拍照打卡「呃like」的活動，每日都吸引到不少遊客到此模仿。每逢元宵節，平溪更會舉辦天燈節，上月元宵節也不例外，活動雖然完滿結束，但不少天燈卻在數百米範圍內墜落，跌在河流、樹上等位置，由於無人回收或清走，變成垃圾，情況惡化成環境污染問題，因此近年在民間引起反對放天燈的聲音。

熱門電影《那些年，我們一起追的女孩》其中一幕講述男女主角在十分放天燈，因而令到放天燈成為拍照打卡「呃like」的活動。（《那些年，我們一起追的女孩》電影截圖）

民間團體「台灣戶外探險組織」（Taiwan Adventure Outings）上周六（23日）召集一班外國及台灣義工上山，近20人由十分老街出發，沿鐵軌至平溪線的望古車站，再折返十分，其間眾人走進鐵軌旁邊的山林步道，甚至下溪流旁邊拾垃圾，2小時內就已裝滿40袋垃圾袋，共重326.15公斤，粗略估計當中95%是天燈殘骸。

「台灣戶外探險組織」其中一位創辦人海文（Ryan Hevern）表示，每日都有數千隻天燈在十分和平溪升空，墜落在山林和溪邊等難以到達的位置，估計高達九成天燈殘骸無法回收，組織過往曾到十分一帶探測，發現較難取得掛在樹上及懸崖的天燈殘骸，批評新北市政府及台灣政府在回收天燈的工作上未算完善。他曾看到有上了年紀的婦女冒住被蛇咬、摔斷骨頭的風險，撿拾天燈垃圾，以換取微薄報酬或物資。

海文呼籲遊客，在沒有強制採用環保天燈前，請拒絕參與天燈節活動，「不應積極推廣平溪天燈節，放天燈是一場環境災難」。

（綜合）