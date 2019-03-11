狠夫姦殺小女兒掛屍　妻嚴重抑鬱罹患肺炎　終心碎到死了！

俄羅斯28歲父親奥列伊尼科夫（Yaroslav Oleinikov）去年9月被控，先強姦後勒死年僅6歲的女兒維安尼卡（Veronika）；愛女慘死，27歲母親祖布科（Anna Zubko）大受打擊，加上3歲兒子伊萬（Ivan）的撫養權被奪去，導致精神及健康越來越差，6個月後更因肺炎（pneumonia）併發症去世。

祖布科是一名超級市場的清潔女工，而奥列伊尼科夫則閒賦在家，負責照顧一對子女。俄羅斯警方表示，維安尼卡當日被發現懸吊在寓所附近的圍欄，她心愛的玩偶更緊緊纏繞着其脖子；法醫驗屍後指出，維安尼卡死前遭奥列伊尼科夫多次強姦，然後被勒死。警方以強姦和謀殺罪來起訴奥列伊尼科夫，罪成的話將可被判監禁20年。

生活幾乎與外界隔絕​

家中遭逢巨變，祖布科的幸福家庭夢徹底破滅，情緒變得極度低落，更因而患上嚴重抑鬱及肺炎，但一直沒有尋求醫生協助。維安尼卡落葬後，祖布科連伊萬的撫養權奪亦被奪去，愛兒被送進了孤兒院。接踵而來的打擊令祖布科健康愈來愈差，約半年後因肺炎併發症不治，有傳媒形容她是「心碎到死」。

鄰居透露，祖布科一家人的生活幾乎與外界隔絕，「那名被殺的女孩沒有上幼稚園，平日很少說話，但我從未見過夫婦倆飲醉酒或爭吵，他們看上去是如此正常。」