騙人新招？的士司機找贖對摺紙幣　200元扮300元　乘客險中伏

不管對方有心還是無意，消費者找錢時記得數清楚，以免事後發現數目有誤難以追討。有網民圖文並茂表示乘搭的士時，司機理應找續300元，但對方竟將一張100元紙幣對摺，驟眼看以為是兩張100元紙幣，加上一張沒有對摺的100元紙幣，遂以200元扮300元找續，樓主立即向司機指出問題，取回正確銀碼，提醒其他網友數清楚找續才下車。有過來人說出同類經歷，更指對方「check 都唔 check 即回水，好明顯一早知」。

樓主上載一張收據，以及用手模範的士司機如何將紙幣對摺找續。（ fb群組「將軍澳」圖片）

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有女網民昨在facebook群組「將軍澳」上載一張收據，以及模仿的士司機如何將紙幣對摺找續的照片，她指本周二（5日）晚上9時許乘搭的士，抵達目的地，按錶收費連同附加費，總車費是192元，樓主則支付一張500元紙幣，理應找續308元。

除了8元硬幣之外，樓主見到司機遞上疑似3張100元紙幣，但發現其中一張紙幣對摺，餘下一張100元紙幣則沒有對摺，換言之，200元扮300元，樓主慶幸自己「睇清楚，最後叫司機畀返100蚊我」，亦提醒網民乘車時「要數清楚先落車」。

帖文引起多人「畀嬲」，亦有網民問會否是涉事司機「拎錢上手時都睇錯」，但更有不少人說出同類經歷，「我試過好幾次，每次都係欠100蚊，同司機講完，佢check都唔check即回水，好明顯一早知」、「試過搭120元，畀200元，佢以為唔使找當畀貼士」、「的士司機話呢度就腳啲畀我落車，但要快手少少，因為禁區，之後找咗一堆散紙畀我，個10蚊紙幣係不知名公司玩遊戲嘅代幣，10蚊都呃」。

（fb群組「將軍澳」）