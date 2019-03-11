外傭推輪椅掛住聽歌　台九旬翁腳趾着地　磨到流血見骨需截骨

老人家「年紀大、機器壞」，家人都會聘請外傭「融入家中」照顧，但照顧不周的事卻常發生。台灣有外傭日前帶同近100歲、不能說話的老翁外出散步，其間戴耳機聽歌，沒留意老翁左腳突然着地，仍然繼續推輪椅，致其五根腳趾被磨到流血，部分甚至見骨，但外傭依然沒有察覺，最終醫生診斷「骨頭磨掉的要截掉」，激得老翁男孫網上大罵涉事外傭是垃圾。

台灣一名外傭日前帶同近100歲、不能說話的老翁出去散步，其間戴耳機聽歌，沒有留意到老翁左腳突然着地，仍然繼續推輪椅，導致他五根腳趾被磨到流血，部分甚至見骨。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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有網民前日在facebook群組「爆怨公社」圖文並茂指，爺爺今年98歲，感知能力變差，甚至喪失語言能力，需要坐輪椅，所以家人聘請外傭照顧他，對方每次推爺爺出去散步時，「都習慣一直戴耳機聽音樂」。

前日下午外傭如常推爺爺出去寓所附近散步，其間亦是戴耳機聽歌，沒料老翁左腳突然着地，她沒發現一直聽住歌推輪椅，爺爺五根腳趾被磨到流血，部分嚴重到見骨，遺下一條長長血路，途人見狀叫外傭通知嫲嫲，先將爺爺送回家，再送院治理，連醫生也質疑為何會有人大意磨傷老人家骨頭，診斷「骨頭磨掉的要截掉」。

至昨日樓主、姑姐及嫲嫲等親友到醫院探病，樓主在文中大罵，「拖這麼長的路…路上整條都是血，是眼睛瞎，看不到地上都是血嗎？」他估計外傭聽歌聽得很開心，「根本沒看地上，才會連骨頭都磨掉」，現時「連骨頭都沒了」，狠批涉事外傭是垃圾。

帖文引起約2萬人「畀嬲」，同聲怒轟這外傭太離譜，批評「這樣的人還能用嗎？」，紛紛留言指「太誇張了啦，好嚴重」、「天啊，好恐怖啊」、「心疼」、「傷口那麼大，都沒發現」。

（fb群組「爆怨公社」）