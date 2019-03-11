食菠蘿唔使用刀嘅！　網民教食用正確方法　用手逐粒撕開勁簡單

食菠蘿一般先要去皮切片，再將釘切走，繁複步驟令不少人卻步。近日網上瘋傳一段吃菠蘿的教學片段，只見片中人徒手撕開菠蘿，便可輕易地食用。這個顛覆思維的方法，不少人躍躍欲試，紛紛開始挑戰「Pineapple Hack」。

有外國網民分享用手吃菠蘿法，受網民一致讚好。（網上片段截圖）

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在眾多網民上載的挑戰片中，外國網民羅拔（Dillon Roberts）先在「抖音」上直播自己吃菠蘿，從片中可見，一個完整的菠蘿先去除底部，其後他只用兩隻手指夾緊顆粒形狀的外皮，將菠蘿逐粒撕開，全程無使用任何工具，就可順着紋路分開果肉，而拔出來的剛好是一口可吃下的大小，非常方便。

平日食菠蘿前要先將皮切走再切片，十分費功夫。（視覺中國/GettyImages）

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該片段事後在Twitter瘋傳，一名英國21歲就讀生物醫學科學的學生Lewis McCluskey，轉發片段後令這個吃菠蘿法瞬間爆紅，令影片至今已有逾1310萬人觀看，近4.5萬人轉載。

大批網民見狀都驚覺自己多年來用錯方法吃菠蘿，「我在Twitter和IG學的竟比在學校的多」、「原來我一直都做錯了」；而不少網民都表示想一試，「我現在就去買個菠蘿」、「很想試試」，有網民更親身拍片驗證，結果挑戰成功。

菠蘿又名鳳梨，屬於複果類（Multiple fruits），由許多花序聚合一起發育而成，形成表皮一個個「果眼」（即菠蘿釘），如纖維較粗的菠蘿品種，都可用手直接撕開吃。

（綜合）

Im sorry but what the actual fuck 😨 pic.twitter.com/DYaDoGMe7i — lewis mccluskey (@lewismccluskey) 2019年3月4日