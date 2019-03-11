【亂泊的後果】違泊垃圾站門口阻出入　浙江私家車遭「活埋」

胡亂泊車影響其他車輛出入，更可能自作自受惹來報復。日前，浙江義烏一輛黑色私家車剛好泊在垃圾中轉站的出入口，令垃圾車無法開進去，清潔工也因此無法完成工作，工人怒極決以垃圾「活埋」私家車，給車主一個教訓，私家車轉瞬被埋，場面壯觀。

黑色私家車剛好泊在垃圾中轉站的出入口，工人在無奈下只好直接把垃圾倒在垃圾站外，把私家車重重包圍。（網上圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

3月5日晚上，一輛私家車違例停泊在義烏望道路的垃圾轉運站的出入口，阻塞垃圾車進出，工人無奈下只好直接把垃圾倒在垃圾站外，亦即私家車周圍。有工人表示「我們清運垃圾任務很繁重的，這私家車堵住大門，垃圾轉運車進不了中轉站，就影響各個小區的垃圾清運」。

這是一輛外地車牌的車輛，凌晨時間亦一時無法聯絡到車主，工人直指「路上還有很多垃圾等着清理，有些同事就只好先把垃圾倒在門口了。」不消一會，該黑色私家車就被垃圾重重包圍，部分垃圾甚至蓋過了私家車半個車身。

直至翌日早上8時，私家車主終於出現，他對眼前「垃圾圍車」的情景表示非常驚訝。他解釋前一天晚上因下班太晚找不到車位，看到這片區域比較空就停在此處，晚上視線較暗，也沒發現地面上有禁停的黃格，沒想到竟然堵住了垃圾中轉站的大門。

車主稱前一天晚上因下班太晚找不到車位，看到這片區域比較空就停在此處，想不到阻塞垃圾中轉站的出入口。（網上圖片）

車主承認有錯，但認為清潔工人可以找拖車處理，「確實我有錯在先，但個人認為更好的處理辦法是環衛工人聯繫相關部門進行拖車，事後我可以去拖車點提車，也不用耽誤他們工作」。工人之後在垃圾堆中開了一條「生路」讓他離開，車子沒有損毀，警察亦按規定對車主作出處罰。

不少網民都支持清潔工的做法，認為可以給車主一個深刻的教訓，「這個學費交的畢生難忘啊」、「為了省停車費結果花了十倍的錢洗車」、「幹得漂亮！」。亦有網民笑言，隔着電腦都聞到臭味，「令人窒息」。