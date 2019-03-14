G.E.M.鄧紫棋改名？　連登仔：鄧紅琪、阿漿、疑耶姨耶、鄧登燈凳

鄧紫棋（G.E.M.）日前宣布跟經理人公司蜂鳥音樂正式解約，有歌迷就查到原來蜂鳥音樂早於2015年將「鄧紫棋」註冊商標，如果她跟蜂鳥音樂解約，很有可能無法繼續使用「鄧紫棋」這個名字和相關影音版權。 有連登網民就出謀獻策，為G.E.M.改新名，有網民建議可以改用其他同音的字，例如「鄧紫琪」、「鄧梓棋」，亦有網民指名字中的「紫」可改為其他顏色，如「鄧紅琪」、「鄧綠琪」等等。

鄧紫棋（G.E.M.）日前宣布跟經理人公司蜂鳥音樂正式解約。（VCG）

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鄧紫棋日前宣布跟經理人公司蜂鳥音樂解約，其後有內地歌迷查出中國商標局的資料，發現蜂鳥音樂在2014年9月5日申請「鄧紫棋」一名作商標登記，註冊公告日期是2015年10月21日，專用期限由當日至2025年10月20日。

蜂鳥於2009年亦把「G.E.M.」一名在香港進行商標註冊，根據香港知識產權署資料，註冊屆滿日期為2019年9月8日。換言之，G.E.M.與蜂鳥解約，不但可能失去歌曲版權，更可能不可再使用「鄧紫棋」及「G.E.M.」這兩個藝名。

有連登網民就出謀獻策，為G.E.M.改新名。（連登討論區圖片）

有連登巴打就以「一人幫GEM諗一個新名」為題發文，發揮創意為G.E.M.改名，有人建議可以把「紫」可改為其他顏色，如「鄧紅琪、鄧綠琪、鄧黃琪又得」，亦有人指可以改其他同音字，例如「鄧紫琪」和「鄧梓棋」。有網民就建議直接用G.E.M.的廣東話音譯「阿漿」、「宇宙漿」。

至於英文名「G.E.M.」，本來是「Get Everyone Moving」的意思，有網民建議可改為「G.U.M─Get Universe Moving（讓宇宙動起來）」，亦因G.E.M.在內地相當受歡迎，所以有人說可改成「Get Chinese Moving（讓中國動起來）」。

一些巴打也提供了無厘頭的名字，例如「鄧登燈凳」、「疑耶姨耶」，和食字的「鄧紫峰」、「鄧湯」、「鄧冬菇」。

（連登討論區）