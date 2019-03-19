47億分之一的機會率　美超級媽媽9分鐘誕下6胞胎

美國休斯敦（Houston）女子奇雅卡（Thelma Chiaka）周日（17日）在德州婦科醫院誕下6胞胎，包括2對孖生兄弟和一對孖生姐妹。院方表示，生6胞胎的機率相當微小，大約47億人中才有一個例子，甚至比起不幸連續被閃電撃中（機率約為900萬分之一）或中頭獎彩券（機率約為3億分之一）更加罕有。

奇雅卡9分鐘內生下6胞胎。（Facebook圖片）

院方在奇雅卡產後發表聲明指出，她是在凌晨4時50分至59分間誕下6胞胎，所有嬰兒的重量介乎1磅12安士（約0.78公斤）至2磅14安士（約1.29公斤）；如今6胞胎的情況穩定，被安排在醫院的嬰兒監護中心接受照顧。奇雅卡已替孖女取名為齊娜（Zina）及蘇列（Zuriel），但4名兒子暫時仍未有名字。

不少網民都表示難以置信，並紛紛送上祝福，「我假設這是自然的，而非受荷爾蒙催生或人工受孕」、「為妳以及妳珍貴的6胞胎送上祝福，媽媽爸爸請趁現在多點休息，因為稍後回到家會忙過不停」。

奇雅卡並非一次過誕下最多孩子的媽媽，1985年，弗魯斯塔奇（Patricia Frustaci）誕下7胞胎，是美國史上的首次，可惜當中幾名嬰兒出生不久後便離世，而弗魯斯塔奇則在去年逝世，享年63歲。另外，麥考伊夫婦（Kenny and Bobbi McCaughey）在1997年喜獲7胞胎，孩子如今已全部高中畢業；33歲女子蘇萊曼（Nadya Suleman）則在2009年誕下8名嬰兒，是目前唯一生下8胞胎且孩子都能順利長大的媽媽。