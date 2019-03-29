兩男女Band房玩水弄濕結他器材　店主：再熱血的火也有熄滅一天

「不要再用水淋我們了，好嗎？」有提供租借Band房的店舖前晚（27日）在facebook專頁發文，指當晚有一男一女顧客租用Band房，職員事後清理房間時發現，地上有大範圍的水漬，房中的樂器及設施都被淋濕透，翻看閉路電視後發現，男客人曾3次用力將水樽扔向女客人，附近的amplifier（擴音器）亦「中招」。店主傷心表示，房內每一件樂器都是用辛勞血汗錢買來，希望為喜歡音樂的朋友提供一個地方，並指「再熱血的火，也會有熄滅的一天」。

職員事後清理房間時發現，地上有大範圍的水漬，房中的樂器及設施都被淋濕透。（受訪者提供圖片）

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Band場昨日在facebook專頁發聲明，指發生了一件非常不愉快事件，深深打擊了他們對「經營避風港的熱誠」。帖文透露當晚約6時，一男一女顧客租用1小時band房，但逗留逾1小時後仍然遲遲不肯離開，直至店員三催四請後，才告訴櫃台職員「唔好意思倒瀉咗少少水」就默默離開。

客人離開後職員到房間清理，一打開房門，發現地上有大範圍的水漬，而房中的結他、amplifier連內部都完全濕透，由於當時amplifier仍通電，職員唯有立即將所有濕掉的設備斷電，等待翌日再試試能否正常運作。另外，房中其中一枝電結他的木製部分，亦被水弄濕，雖然已即時抹乾處理，但仍難保運作是否能夠完全正常。

店主其後翻查閉路電視，發現男客人當時曾經3次將手上水樽用力扔向女客人附近方向amplifier，其中第一次樽身沒爆裂，客人撿起水樽，當第二及三次再扔，就導致設備全濕，但客人沒有作任何處理，如通知職員實際情況、嘗試抹乾水漬，或先關掉有通電的設備等，反而只告知「倒瀉咗少少水」就離去。

帖文表示，設備雖不是最高級和最名貴的東西，但每一件都是店主用辛勞血汗錢買來，希望為喜歡音樂的朋友提供一個地方，可以不用帶自己的樂器，也可以輕鬆玩，開心分享音樂的樂趣，但「每每發生這類型的事件時，都會不禁令我們問繼續做下去，真的值得嗎？」

店主認為有需要提醒其他同行小心，因而決定公開事件及放上閉路電視的一部分節錄，亦希望借此告訴大家：「再熱血的『火』，也會有熄滅的一天。」帖文提醒網民，當借用別人的設備，但沒有妥善使用，下一個想跟朋友分享音樂的人，就可能因此失去一個機會，而他們跟大家提供「音樂避風港的火」，還是客人想「玩音樂的火」，都會有熄滅的一天，「所以，不要再用水淋我們了，好嗎？」。

店主回覆《香港01》表示，事發後他們公開涉事閉路電視片段，並將片內客人的面貌遮蓋，以提醒其他客人和同行。至於設備損壞方面，店舖查詢專業人士意見後，決定先等待半天至一天時間，確保內部已經完全乾透，才再次通電試機，現階段不能肯定是否有損失。

店主又指，「倒瀉嘢」在band房並不罕見，但客人一直非常負責任，如發生類似事件，一定會即時向他們通報，並一同處理，但之前發生的都是意外打翻飲品，面積不會很大，更不會令設備完全濕透，但今次情況如此嚴重，確實是首次發生。