台女大生化妝上學被嘲「化了還是一樣醜」　霸氣一句KO毒舌同學

有人祟尚天然美，有人愛化妝，認為可令人更自有信。台灣一名女大學生愛化妝上學，但她每次補妝時，身邊一位女同學總愛惡言相向，嘲諷她：「不用化了啦！化了還不是一樣醜！」女生大感憤怒，終於忍不住反擊指「哦，所以這就是妳不化妝的原因？」一句話令對方無話可說。女生直言：「好爽！」不少網民都亦指大快人心，稱化不化妝是個人選擇，輪不到別人說三道四。

女生熱衷化妝似乎是一件很平常的事。（視覺中國/GettyImages）

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樓主前日（26日）在「Dcard」發帖分享事件，指自己屬於一定要化妝才出門上學的人，因為喜歡化妝後樣子既有精神又美麗，沒料到招惹到討厭她的人口出惡言。事緣樓主吃完東西後往往要補口紅，惟有名女同學每次看到她補妝時，都會出言攻擊，「不用化了啦！化了還不是一樣醜！」，樓主每次聽到都莫名火大。

樓主日前再補妝，「好巧不巧又被她看到」，又是說那一句難聽的說話。樓主忍不住還擊，「哦，所以這就是妳不化妝的原因？」，以子之矛，攻子之盾，暗寸該名女同學自知是醜，化妝也補救不了，才會不化妝。樓主這麼的一句，瞬間令對方閉嘴。

台女指有女同學每次看到她補妝時，都會出言相嘲諷，令樓主很不爽。（「Dcard」論壇截圖）

樓主認為重要的是，要尊重每個人的選擇。（「Dcard」論壇截圖）

帖文引起許多女網民共鳴，至今已累積逾2.5萬個讚好。有網民認為，該位女同學說話很沒禮貌，令人反感，「化妝是關她什麼事？應該是妒忌你吧」、「她放棄自己是她的事，管別人事情也管太多」。

有男網民很機靈地表示，每次看到女同學化妝都會說：「不用化了啦，不用照了啦，都已經夠美了。」有人則認為，素顏也很好，「睡覺都不夠了，要化妝實在是太要命」。

樓主其後補充，大家未必互相理解，「有的人覺得素顏很方便 還可以睡多一點，有的人花時間化妝，是為了讓自己看起來更有精神，或讓自己開心，無論怎樣出發點都是為了自己」，她強調重要的是要尊重每個人的選擇。

（「Dcard」論壇）

女生化妝前後大不同，按圖請看↓↓↓↓

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