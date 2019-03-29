徒手擒獲劇毒過山烏　蛇王來不及炫耀　下一秒遭反咬失救亡！

中國海南省屯昌縣一名47歲的潘姓男子，周二（26日）徒手抓住一條劇毒的眼鏡王蛇（俗稱過山烏），但當他向村民展示毒蛇之際，突然被蛇反咬，隨即倒地不起，雖然圍觀民眾立即致電召來救護車，惟待救護人員趕抵現場，潘男已返魂乏術。

「這炫耀太要命了」

從現場片段見到，潘男擒獲的眼鏡王蛇長約一米，他的左手捉住蛇頭，右腳踩在蛇身，打算向圍觀民眾展示，豈料下一秒卻反遭蛇咬，整個人去知覺倒在地上，而民眾大驚之下，隨即把眼鏡王蛇「斬立決」。

救護人員接報後約40分鐘抵達現場，可惜潘男已經中毒太深身亡；屯昌縣醫院表示，雖然院方有抗毒的血清，但已來不及拯救潘男的性命。

一眾網民均謂事件很可怕，「不珍惜生命啊」、「這是為甚麼呢？活着不好嗎？」、「這炫耀太要命了」。

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全球最危險蛇類之一

眼鏡王蛇（學名Ophiophagus hannah）俗稱「過山烏」，主要出沒於印度、中國和印尼等地的河流地區，是全球最危險蛇類之一，牠的毒液含有神經及心臟毒素，會在攻擊的時候經毒牙注入對方體內，迅速攻擊中樞神經系統，導致劇痛、視力障礙、暈眩、嗜睡及麻痺等症狀；若不及時治理，傷者會因循環系統崩潰而進入休克狀態，最後呼吸衰竭死亡。