【搶晒Fo】東莞伴娘穿吊帶裙露深長事業線　裙褂新娘慘變配角

新娘子最怕大婚當日被人搶風頭，未能成為最美的女主角。近日網上瘋傳多張東莞一對新人的婚照，但網民紛紛抓錯重點，將焦點落在新娘旁邊、穿上吊帶Deep V禮服裙的「爆乳」伴娘，風頭完全蓋過穿上密實裙褂的新娘。網民笑問伴娘是否「踩場」或與新娘「有仇」，認為「新娘選伴娘要慎重」，甚至有人代入新郎心情稱「早知娶伴娘啦」。

新娘穿上中式禮服，非常密實，旁邊的伴娘則身穿細肩帶、Deep V裙，十分豐滿的上圍搶去新娘的鏡。（fb圖片）

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近日facebook及微博都瘋傳數張婚照，雖然未有交代事發地點及日期，但翻查照片中拍攝到附近的一間托兒教育中心，相信地點為東莞市內。數輛禮車駛至，一對穿上中式禮服的新人下車。惟全程最吸睛的並非幸福的新娘子，而是一旁為新娘舉着紅傘的伴娘，她不但長相清秀，而且身穿細肩帶、Deep V裙，上圍顯得十分豐滿，與密實的新娘有極大分別。

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相片吸引大量網民討論，紛紛留言稱「新娘的風頭全被伴娘搶完了」、「準備結婚的妹子注意了，以後伴娘千萬不能找這樣的」、「新娘選伴娘要慎重」，亦有人認為伴娘「心機很重」、「不懂做人」，笑問伴娘是否來「踩場」，或有心考驗新郎。有人則代入新郎心情，改圖稱「早知娶伴娘啦」，甚至有人「看圖作文」，稱新郎事後將勾搭伴娘。

伴娘搶鏡的事件不時發生，過往網上亦曾瘋傳過類似圖片，由於伴娘上圍太過豐滿，比新娘更吸引目光。

（綜合）