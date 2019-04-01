小西灣公屋晾衫竹驚現成人尿片　一周3次住戶嬲爆　網民轟無品

公屋戶高空擲物亂拋垃圾，一旦扣滿分會被勒令搬遷，但總有缺德戶「唔識死」。有小西灣公屋戶網上圖文並茂投訴，指過去一星期已第三次晾衫時發現成人尿片，激得他向天大嗌怒罵樓上缺德者，不少同病相憐網民幫口狠批物主，轟其「勁無品」、「無公德」，反問「屋企無垃圾桶嘅咩？」

樓主將大量衣服晾在晾衫架上，上面則有一個成人尿片，樓主並用文字交代指「今個星期已經第3次」、「已經投訴過，（但不知哪一戶）都係無用」。（fb群組「柴灣人柴灣事」圖片）

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有網民上周四（28日）上載圖片至facebook群組「柴灣人柴灣事」，可見樓主將大量衣服晾在晾衫架上，上面卻有一個疑似用過的成人尿片，樓主交代指「今個星期已經第3次」、「已經投訴過，（但不知哪一戶）都係無用」，又指因太氣憤，一度抬頭向樓上大嗌，怒罵缺德住戶。

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這則帖文引起多名網民討論，批評樓上缺德住戶「勁無品」及「無公德」，質問對方「屋企無垃圾桶嘅咩？」亦有住在其他屋邨但同樣中招的網民分享自身經歷，指曾在窗外發現垃圾、玻璃杯、用報紙包起的廚餘、煙頭及衛生巾，多次向管理處反映也不果，未知如何解決。

根據房委會「屋邨管理扣分制」，公屋住戶被發現「高空拋擲破壞環境衞生的物件」，可被即時扣7分，假如「可造成危險或人身傷害的物件」，甚至會即時扣15分，2年內被扣除16分，其租約或暫准證將被終止，換言之，將被勒令搬出單位。

（fb群組「柴灣人柴灣事」）