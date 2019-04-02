內容艱深拗口　小二生含淚背《弟子規》　台爸轟：訓練什麼能力？

學生時期背誦過的古文，有多少真的用得上？日前一名台灣爸爸發文抱怨，指就讀小二的兒子因沒背完《弟子規》，慘被太太責罵，他本打算教兒子背書方法，惟一看到內容後瞬間傻眼，當中的文字艱深拗口，完全不是小二生能理解的內容，令他質疑學習用意，「背誦這個是要訓練怎麼樣的能力？」帖文引起網民兩極意見，有人認為看不懂的東西，「背了也沒意義」，亦有人認為「背誦可以提升小學生中文語感」。

一名台爸坦言《弟子規》對小二的兒子來說太難。（PTT圖片）

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該名台爸日前在討論區PTT以「小二背這樣的內容會不會太難」為題發文，指有晚兒子因未背完《弟子規》，慘被太太責罵，「罵到一把鼻涕一把淚，連帶我也被怪罪沒教好兒子」，樓主見狀本打算教兒子「背書要有方法，要了解內容再背，才能背得熟又快」，不過當他打開書本後卻令他無言。

書中《弟子規》的內容艱深拗口，連讀也不容易，更遑論小二生能理解內容，他又透露老師要求未背熟的學生，下課時需到講台前面背書。樓主稱記得自己唸小學時，三字經只有幾頁，但兒子的卻有90幾頁，認為這起碼是中三程度，「可能很多成年人都看不懂文字辭意」，質疑小二生「背誦這個是要訓練怎麼樣的能力？」

帖文引起不少網民熱議，反應兩極，有人認同台爸的說法，「不懂的東西，背了也沒意義」，又指小二生還有很多字不會，「是要如何理解啊？」另有網民稱背誦可以提升小學生中文語感，「長大再背就來不及了」。

《弟子規》內容以儒家道德為主，是清朝的文學作品，當中以三字一句，列舉為人子弟在家、外出、待人接物、求學等應有的禮儀和規範，特別講求家庭教育和生活教育。

（PTT）