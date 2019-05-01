【分享愛】倫敦髮型師免費幫無家者剪髮　開ig記錄他們背後的故事

每人總有失意的時候，如果能力所及，扶他們一把，勿以善小而不為，生命的軌跡或因一件小事而改變。英國一名髮型師拿起髪剪，走到世界各地街頭為無家者免費剪髪，耐心聆聽他們的故事，並在instagram設立帳戶，獲對方同意後，以標籤「#DoSomethingForNothing」分享他們的希望與哀愁，希望藉此提醒人們不要忘記露宿者他們背後的故事，更不要忘記同理心的重要，適時向有需要的人分享愛。

髮型師約書亞（Joshua Coombes）現居倫敦，他發起「#DoSomethingForNothing」運動，曾到訪巴黎、紐約、孟買等城市，在街頭為露宿者免費剪髮，「我們都是人，我們都曾犯錯。這個運動重點不在於剪頭髮，而是藉此和那些常常被遺忘的人打開話題，和他們聊天，聆聽他們的故事。」

約書亞表示運動開始後，愈來愈多人響應加入，「#DoSomethingForNothing」標籤已被使用逾2.5萬次，「每周我都會找新方法講故事，鼓勵更多人參與。」

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