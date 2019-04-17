【許志安黃心穎】網民力撐Sammi後生勁靚　心痛30年青春全獻安仔

許志安及黃心穎被爆出車廂激吻成為全城熱話，不少網民都很關心兩名當事人另一半鄭秀文和馬國明的情況。繼昨日有網民發起「一人一句安慰馬明」後，昨晚再有網民在討論區貼出多張Sammi年輕時的照片及影視造型，力撐她出道時已是「美麗女神」，更心痛她將多年青春奉獻予許志安。

事件曝光後，身為許志安太太的鄭秀文一直未有回應，惟有網民發現其facebook專頁的封面圖片換成黑色，未知是否有關。（資料圖片）

有網民在討論區貼出多張Sammi年輕的照片，力撐她自出道時已是「美麗女神」，更心痛她將多年青春奉獻予許志安。（網上圖片）

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有連登巴打昨發文，貼出多張鄭秀文年輕時的照片，直指她多年來一直是保持美麗外表，不忿事件爆出後很多人將她與黃心穎比較，又心痛她將近30年青春全部奉獻予許志安，卻換來被背叛的下場。

不少網民認同樓主，認為Sammi「以當年嚟講算正了，只係依家嘅審美觀同以前唔同，冇得講落去」，「Sammi係有種親和力，明明係天后級，睇佢ig你真係會覺得佢同自己生活都係一樣，冇乜架子」，直指她接拍電影《孤男寡女》、《瘦身男女》及《百年好合》時是「全盛期」，「嗰期啲戲真係戲又好睇人又靚」。不過亦有不少粉絲鍾愛早期的Sammi，特別是她早年的電視作品，「大頭綠衣鬥殭屍係最靚」、「TVB果期好有韓妹feel，真係肥啲好睇啲」。

網民力撐鄭秀文多年來一直是保持美麗外表，不忿事件爆出後很多人將她與黃心穎比較。（連登討論區截圖）

亦有網民認為將Sammi與黃心穎比較並不公平，「Sammi一直都好靚女，咁人係會老家嘛」，力撐她「後生時有清純氣質，而家成熟咗有好多女性brands都搵佢代言」。有網民則擔心她未能面對事件，怕曾患情緒病的她會難以接受，紛紛為她打氣，「由細到大都對Sammi好有好感，鍾意睇佢啲戲，希望今次佢可以振作，加油」。

（連登討論區）

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