【飲得安心】龍角散啤酒初體驗：　有果香還能通鼻塞，很爽！

化痰止咳的日本成藥「龍角散」近日有新產品，但不是藥，而是啤酒！事緣日本在2018年4月修訂酒類稅法後，擴大了可用於釀造啤酒的副原料範圍，日本秋田縣的「田澤湖啤酒公司」於是與龍角散合作，在釀酒時加入草藥，製作出富果香的龍角散啤酒，周四（18日）限量發售。

日本秋田縣的「田澤湖啤酒公司」與龍角散合作，在釀酒時加入草藥，製作出富果香的龍角散啤酒，周四（18日）開始發售。（網上圖片）

龍角散啤酒名為「Dragon Herb Weiss」，使用了洋甘菊及薄荷粉。廠方早前舉辦試飲會，座上客表示，啤酒聞起來是普通的麥味，但深深吸一口氣就會嗅到龍角散的草藥味；入口先嚐到柔和的果香，然後有股龍角散的清涼味道從喉嚨直衝鼻腔，感覺前所未有的痛快。

啤酒廠​：沒有實際藥效​

雖然試飲者表示龍角散啤酒讓人有「即使生病也能靠喝這個治好」的感覺，但啤酒廠指出，這款啤酒用的藥草粉和喉糖一樣，是沒有實際藥效的。

龍角散啤酒將會推出15公升和330亳升兩種，前者供餐廳用，後者則限售1000瓶，售價為513日圓，周四起於樂天市場的田澤湖官網發售。

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原是藩主御用名貴藥方

家傳戶曉的龍角散已有200多年歷史，本來是一名姓藤井的醫生為藩主所配製的止咳化痰藥，由於處方有「龍」骨（古代哺乳動物如象類、犀牛類、三趾馬等的骨骼化石）、鹿「角」霜（鹿角熬製鹿角膠後剩餘的骨渣）以及「龍」腦（龍腦香樹的樹脂凝結形成的白色結晶），所以得名為「龍角散」。藤井家的子孫後來改良配方，成分以桔梗、遠志、杏仁、甘草等草藥為主，並製成粉末，變成了現在的樣子。

（綜合報道）