英棟篤笑諧星Ian Cognito台上猝死　觀眾以為開玩笑　無人理5分鐘

生死真的不能拿來開玩笑！英國諧星伊恩．科尼托（Ian Cognito）於一間酒吧開棟篤笑騷時，於台上開玩笑說「想像一下我在大家面前死去」，不過其後竟一語成讖，突然心臟病發，他坐下後身體開始抽搐，但由於觀眾以為他在開玩笑，是表演的一部份，於是全程在哈哈大笑，在整整5分鐘後，才有人發覺有異樣，惟救護員到場已返魂乏術，判定科尼托當場死亡，終年60歲。

英國諧星伊恩．科尼托（Ian Cognito）上周四於一間酒吧開棟篤笑騷時，於台上開玩笑說「想像一下我在大家面前死去」，不過其後竟一語成讖，突然心臟病發猝死。（Ian Cognito fb圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

事發上周四（11日）晚，科尼托於牛津郡比斯特市（Bicester）一間酒吧開棟篤笑騷，在上台前已感身體不適，惟他仍堅持要上台演出。主持人柏德（Andrew Bird）指，當時科尼托的聲音依然宏亮，故放下戒心。不過中途，柯尼托坐下，突然向觀眾開有關中風的玩笑，他說：「想像一下我在大家面前死去」（Imagine if I died in front of you lot here），隨後呼吸開始變得沉重，身體也開始莫名抽蓄，惟觀眾一直以為這是科尼托的表演，於是大家只是一邊看着他，一邊哈哈大笑。

不過數分鐘後，柏德發現不妙，衝上台查看，科尼托已陷入昏迷沒有反應，台下兩名休班護士及一名警員立即替科尼托急救，並報警叫救護車，可惜科尼托搶救無效，最終被證當場死亡，終年60歲。

英國諧星伊恩．科尼托（Ian Cognito）上周四於一間酒吧開棟篤笑騷時，於台上開玩笑說「想像一下我在大家面前死去」，不過其後竟一語成讖，突然心臟病發猝死。（Ian Cognito Twitter圖片）

有觀眾於事後憶述，當知道出事時感到非常不安，「10分鐘前他還在開玩笑，說想像他中了風，醒來後突然懂得說威爾斯語」。

科尼托本名為「Paul Barbieri」，自80年代開始表演，獲不少大眾喜愛及同業支持，許多喜劇演員及電視主持如吉米．卡爾（Jimmy Carr）及傑克．懷特豪爾（Jack Whitehall）都在社交網站向Ian致敬。

（英國廣播公司、美聯社）

第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博）將於5月3至5日在九展舉行。（01製圖）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁