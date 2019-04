英棟篤笑諧星Ian Cognito台上猝死　觀眾以為開玩笑　無人理5分鐘

生死真的不能拿來開玩笑!英國諧星伊恩.科尼托(Ian Cognito)於一間酒吧開棟篤笑騷時,於台上開玩笑說「想像一下我在大家面前死去」,不過其後竟一語成讖,突然心臟病發,他坐下後身體開始抽搐,但由於觀眾以為他在開玩笑,是表演的一部份,於是全程在哈哈大笑,在整整5分鐘後,才有人發覺有異樣,惟救護員到場已返魂乏術,判定科尼托當場死亡,終年60歲。

英國諧星伊恩.科尼托(Ian Cognito)上周四於一間酒吧開棟篤笑騷時,於台上開玩笑說「想像一下我在大家面前死去」,不過其後竟一語成讖,突然心臟病發猝死。(Ian Cognito fb圖片)

下載「香港01」App ,即睇城中熱話:https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

事發上周四(11日)晚,科尼托於牛津郡比斯特市(Bicester)一間酒吧開棟篤笑騷,在上台前已感身體不適,惟他仍堅持要上台演出。主持人柏德(Andrew Bird)指,當時科尼托的聲音依然宏亮,故放下戒心。不過中途,柯尼托坐下,突然向觀眾開有關中風的玩笑,他說:「想像一下我在大家面前死去」(Imagine if I died in front of you lot here),隨後呼吸開始變得沉重,身體也開始莫名抽蓄,惟觀眾一直以為這是科尼托的表演,於是大家只是一邊看着他,一邊哈哈大笑。

不過數分鐘後,柏德發現不妙,衝上台查看,科尼托已陷入昏迷沒有反應,台下兩名休班護士及一名警員立即替科尼托急救,並報警叫救護車,可惜科尼托搶救無效,最終被證當場死亡,終年60歲。

英國諧星伊恩.科尼托(Ian Cognito)上周四於一間酒吧開棟篤笑騷時,於台上開玩笑說「想像一下我在大家面前死去」,不過其後竟一語成讖,突然心臟病發猝死。(Ian Cognito Twitter圖片)

有觀眾於事後憶述,當知道出事時感到非常不安,「10分鐘前他還在開玩笑,說想像他中了風,醒來後突然懂得說威爾斯語」。

科尼托本名為「Paul Barbieri」,自80年代開始表演,獲不少大眾喜愛及同業支持,許多喜劇演員及電視主持如吉米.卡爾(Jimmy Carr)及傑克.懷特豪爾(Jack Whitehall)都在社交網站向Ian致敬。

(英國廣播公司、美聯社)

第一屆香港武術及搏擊運動博覽(武博)將於5月3至5日在九展舉行。(01製圖)

【第一屆武博】眼界.決定境界!5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽(武博),活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲,以及超過100個體驗班,讓市民、初學者或武術專家,透過這個多元化體驗型博覽會,從武博擴闊眼界、提升境界!

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁