【尋秦記】為打敗贏政施輿論壓力？　說說呂不韋的《呂氐春秋》

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上星期，大家都被安心事件瘋狂洗版，連當日有什麽值得關注的社會時事也抛諸腦後，各種批評和小道消息四起，實在不可小看傳媒的威力呢。



「輿論」這東西雖然無形，但力量驚人，早於二千多年前已經有人深明這點，打算著書立説，企圖增加自己的政治力量。這個聰明人，就是食客三千的秦相呂不韋。

翻煲《尋秦記》到第三十三集時看到一個情節，就是由郭峰飾演的呂相爺正設計打倒贏政，在慫恿成蟜叛變事敗後，便從輿論入手，在民間透過「一字千金」活動推廣《呂氏春秋》。由於《呂氏春秋》推崇禪讓制度，散播若君主不賢便應仿效堯舜、推舉有能者成爲下任君主的訊息，希望透過輿論迫使贏政退位。

呂不韋為了自己的政治力量，企圖著書以輿論入手。（《尋秦記》劇照）

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此番劇情的確以史實為基礎。《呂氏春秋》為曠世巨著，也是與呂不韋從政生涯中必提的書本，當然要在此好好為大家說說這本的歷史啦！ （回想起來《皓鑭傳》好像沒怎麽提過《呂氏春秋》呢）

《呂氏春秋》成書於秦王嬴政登基第六年（有說八年或十年），共26卷160篇。其實它不是一本書，而是一個系列，類似清朝的《四庫全書》和今日的《十萬個爲什麽》。如此巨作當然不是由呂不韋獨立完成，而是由他旗下門人集體編纂而成。《呂氏春秋》的内容又是什麽呢？其實裏面就是集合先秦時期各大門派學説，包括儒、道、墨、法、陰陽家，以及其他少聽説的，如推崇嚴密邏輯的名家和重農思想的農家。

現今劇集中，若呂不韋為劇中重要人物，或多或少都會提到這本書。（網上圖片）

《呂氏春秋》中的「呂氏」很明顯是指向呂不韋本人，而然「春秋」又何解呢？原來這裏的春秋時代表光陰和歲月，因爲在農耕爲主的年代春秋是兩個最重要的季節，為一年中最重要的交替，故此以春秋代稱一年。其實，「春秋」是古代記事史書的通稱。大家或許也聽過上古有歷史書籍叫《春秋》，乃先秦時代各國的編年體史書，其命名源於上古時期春秋二季是諸侯朝聘王室的時節，朝廷大事亦多在春秋兩季舉行，因此「春秋」成了古代史書的通稱。故此，《呂氏春秋》就更有史書的意味了。

有趣的是，《呂氏春秋》全書共分十二紀、八覽、六論三大部分，當中十二紀是按四季、十二月份排列，完全突顯了「春秋」的時間意味。

呂不韋爲何要花龐大的人力物力去製作《呂氏春秋》呢？真如《尋秦記》所言，是製造輿論以推倒贏政之用嗎？說實話，小編是不太相信這説法的。

《尋秦記》中也有提及呂不韋著書一事。（《尋秦記》劇照）

《尋秦記》當中描述此書是為了散播對皇帝不利的謠言。（《尋秦記》劇照）

其一，《呂氏春秋》雖成書於贏政統一天下前不久，那時贏政是近二十歲的青年，有獨立行事的能力，亦正等待時機收拾一直牽制他的呂不韋。然而，《呂氏春秋》由動工到封筆，也絕不可能是一年半載的事（別忘了以前要製作簡冊的工序絕不簡單），反之是極有可能是他在早期廣招食客之時已開始此大項目。其二，《呂氏春秋》匯合各派學說，沒有自成獨立見解，根本沒有可能透過如此繁多論説去達到「打輿論戰」的目的。

那麽呂不韋到底想做什麽呢？或許正如一些學者所言，他旨在提高自己名望。商人出身的他本來沒有什麽資格著書立説，但若要將自己包裝成一如荀子、孟子般有抱負的政治家及學者，就需要點曠世巨作來充撐自己了。別忘了在那個年代，所謂「士農工商」，商人的地位十分低賤。他確實需要多點公關手段來包裝自己，增加自己實力。他有的是錢，當然就可以廣招食客幫他這個忙了。

呂不韋邀請各國諸侯學者來閱覽，但凡能改動字者，均可賞賜千金。（《尋秦記》劇照）

書本出版了，但沒有宣傳是沒有人會知道的。於是他舉辦推廣活動，命人抄錄《呂氏春秋》多份並放於秦國首都咸陽的城門口，邀請各國諸侯學者來閱覽，但凡能改動字者，均可賞賜千金。這個故事就是成語「一字千金」的由來，意解文辭精煉、價值極高的文作。

作者簡介：煲劇學歷史

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「一字千金的《呂氏春秋》」​】

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