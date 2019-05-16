【香港歷史】上環西環的生死故事　鬧鬼勝地原是殯葬業的起源

上環、西環向來都被認為是「猛鬼」之地，但其實這裏盛載了不同的生死故事，成為了香港歷史重要的一頁。

上環、西環向來都被認為是「猛鬼」之地，不少的靈異事件或靈探行程都發生在這區，但若你不相信鬼神之談，其實也百無禁忌。從歷史上說，上環、西環猛鬼之說也不是空穴來風的。

前身是精神病院的高街鬼屋，一直以來都被說是西環最「邪」之地。高街鬼屋原本是國家醫院的外藉護士宿舍，在1892年建成，而上環著名的廢棄地鐵站──屈地站，則在近幾十年才建成。按道理說，該區的鬼故事應該在1900年代就開始流傳起來，但事實上環、西環的生死故事早在開埠之前就已經開始了。

高街鬼屋一直都被稱為西環最邪之地。（網絡圖片）

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廣福義祠

香港開埠之後，不少人會南下來港尋找發展機會，而「太平天國事件」也令不少難民南下來港避難。從外鄉來港的浪子們，除了靠同鄉和同事的接濟外，還會尋找心靈上的慰藉，例如宗教、神靈等。上環最早出現的廟宇是已經清拆了的城隍廟，然後接着出現的是文武廟和廣福義祠。當時香港的人口增激，意味着喪葬的需求也會增加，而且當時南下的，大多都是單身漢，即使死了也沒有人知道。其後，有「百姓廟」之稱的廣福義祠，因為管理不善，加上當時不少貧苦的單身漢知道自己差不多「夠鐘」時，都會自行到廣福義祠等待時間到來，所以，當時廣福義祠的環境就是人屍共處。

廣福義祠的衛生甚為惡劣，導致政府在1869年下令關閉義祠。1875年，牛房義莊建成，義祠故人的後事才能得以改善和得到處理。當時他們的親人亦有機會把先人運回原籍安葬，在親人等待運送屍體時，便會借宿在西環的牛房義莊，而這亦是東華義莊的前身。

當時大批單身漢在廣福義祠裏等死。（資料圖片）

牛房義山

由於在1856年前，香港沒有華人墳場，所以早期太平山區的居民就在墳墓街一帶隨處埋葬親友。每逢大雨時，雨水便會洗刷山坡，埋葬不深的棺木和屍體會被沖到馬路，情況甚為恐怖。後來該處的先人被東華醫院執葬，遷到西環的牛房義山，即是現在士美非路一帶。而西環發展後，義山義塚就遷出了西環，留下後人所口耳相傳的小故事，和東華醫院實實在在所存在過的歷史。

順帶一提，1874年的甲戍風災，造成了過萬人死亡，而受害者的遺體就被安置在名為「遭風義塚」的雞籠環義山，即是現時華富村一帶。

華富村的前身就是雞籠環義山。（資料圖片）

墳場林立

十九世紀時，西環還是在港島西端的一個角落，人跡罕至，所以該處設有不少墳場，例如摩星嶺香港華人墳場。而裏面更有義山、義塚、義莊和長生店供人處理先人的後事和喪禮事宜。在《東華歷史散步》中提到，1918年時，東華醫院在堅尼地城建了「一別亭」，後來在現時的薄扶林道又建了「永別亭」，以方便市民進行辭靈儀式。

給市民進行辭靈儀式的「永別亭」。（網絡圖片）

善始善終，上、西環自開埠以來，就是華人生老病死的地方。與其說這裏是陰森恐怖的鬧鬼勝地，倒不如說這裏是香港殯葬業的起源。只要百無禁忌，上、西環的生死故事絕對是香港歷史重要的一頁。

內容提供：六月的風

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「上、西環的生死故事」​】

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