愛貓走失，不少主人都會印一大疊尋貓啟事放在附近，希望有人可提供貓咪消息。不過求人不如求貓，有日本網民在Twitter表示，其愛貓跑走了，他苦無對策之際決定向街上的貓老大求助，結果翌日早上主子就乖乖回來了，他不禁問「這真是有效嗎？」。帖文引起網民共鳴，至今已超過7萬次轉發，大量貓主留言分享自身經歷，指拜託附近貓咪後，自家的貓就會回來了，令貓咪懂聽人話的都市傳說愈來愈「似層層」。

有日本網民在Twitter表示，其愛貓跑走了，他苦無對策之際決定向街上的流浪貓求助，結果翌日早上主子就乖乖回來了。（Twitter「charlie0816」）

↓↓↓ 貓奴：曾有同樣方法尋回貓咪 ↓↓↓

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有日本網民日前在Twitter分享事件，其愛貓兩天前跑出去就沒有回來，他在網上看到有人分享拜託野貓的方法，不知所措下亦試試看，遂跟附近便利店的流浪貓說明情況，結果翌日早上，他家的貓果然出現在家門口，令他嘖嘖稱奇：「咦，這個方法真的有用嗎？」

帖文引來網民熱烈討論，有貓奴稱曾經試過同樣方法成功尋回貓咪，「我家的貓也是跑出去，跟平常餵養的流浪貓說了之後，隔天被追打着回來」，亦有人指有次向跟愛貓「不打不相識」的野貓查詢下落，牠沒回應並跑走，但隔天早上家貓竟回家了。

↓↓↓ 流浪貓治癒圖輯 ↓↓↓

+ 26 + 25 + 24

另外也有人跟野貓說「明天開罐罐派對喔！」，結果隔天聚集了一堆貓咪過來。有網民則打趣說，一開始養貓時都要帶牠「遊街」，讓牠先認識其他流浪貓，但亦有貓咪笑稱，家中主子是隻「邊緣貓」，這方法沒有效了。