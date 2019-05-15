網傳南非學生扮KFC總部職員　借檢查免費食炸雞1年　真相是…

扮成一間公司的總部員工，真的有可能免費享用服務？日前網絡瘋傳南非一名大學生扮成肯德基（KFC）的總部員工，以四處到不同分店免費享用食品，但最後事敗因而被捕。雖然該名學生的行為涉及詐騙，但因為手法高明，使不少網民都覺得神奇。近日有外媒向南非肯德基查證事件，證明事件只是謠言一則。

日前南非網上流傳有南非大學生假扮肯德基總部員工，到不同分店食家，但其實被證實是假新聞。（資料圖片）

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日前南非網民瘋狂轉載一則報道，該段報道指一名大學學生扮成由肯德基總公司委派的品質監督員，並到不同分店聲稱要進行檢查。他最先會到廚房，檢查所有東西，其間更會寫筆記，他最後向店方表示要試食，從而騙取免費食品。

報道提及，當店員生疑時，大學生會拿出一張上面寫着「總公司」的員工證。由於員工覺得對方是總公司派來的人，故希望盡量令他滿意，所以沒有質疑太多，而且「他的行為很自信，連其他分店的人都『知道』他是誰」。有人認為，他曾在肯德基工作，所以才能扮得如此神似。

報道不斷被網民轉載，有網民更將騙徒「封聖」，直指他是傳奇。有人認為該名大學生現時已是試食專家，建議肯德基考慮聘請他，亦有人覺得大學生只是捉緊機會。

南非肯德基表示，他們有嚴密的營運程序，事件全屬虛構。（資料圖片）

事件愈傳愈遠，連歐美媒體如《每日郵報》及哥倫比亞廣播公司亦報道此事，逼使南非肯德基不得不回應，澄清事件是假新聞，其公關總監稱「如果事件是真的，我們會盡力支持他，不過很可惜，事情是假的」。另外肯德基回覆外媒查詢時亦表示，他們有嚴格的營運程序，「任何未經授權的人士在肯德基餐廳或辦公室自稱為肯德基員工，會被立即趕走」

（綜合）