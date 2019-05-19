【熱評】台通過亞洲首部同婚專法　呂秋遠講解與異性婚姻3大分別

文：台灣律師 呂秋遠（文章標題由《香港01》編輯所擬） 當同婚立法這個夢幻般的童話已經實現，接下來要面對的就是現實了。748施行法通過以後，確實同性已經可以結婚登記，與異性戀的婚姻權益相較，也大致上相同。不過有些想法，還是想要與大家分享： 這次的同婚立法，是大法官會議解釋與公民投票綜合的結果。大法官會議解釋認為同志婚姻應該立法，但究竟是民法或是專法，則由立法院決定。而公民投票則是決定，民法的婚姻只限於異性。最後行政院只能提出專法，讓同志婚姻規範於專法之中。 所以，如果你認為同志婚姻不該立法，請修憲把憲法的平等權去除。而且，你得要感謝民進黨政府制訂的專法，如果民進黨政府不尊重公投結果，可以不要制訂任何專法，同志在5月24日就可以直接適用民法結婚。

台灣通過同性婚姻專法，創下亞洲先例，更為當地同志平權向前邁進極重要的一步。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

這次的立法，在假新聞與假訊息的傳播下，一定會被抹黑成民進黨支持同志結婚，什麼正事都不做，就只會群魔亂舞。制訂同志婚姻專法，確實是民進黨的「功勞」，而且民進黨將會因此少了許多獨派保守勢力的選票，至少非都會區的許多民進黨支持者，是不贊成同志婚姻的。但認真說，姑且不論2016年的政見就已經有同志平權婚姻，民進黨只是落實政見而已，如果你在2016年支持民進黨，沒道理這時候因為通過專法而反彈。我對於民進黨政府堅持專法，不惜得罪某些非都會區的選民表示敬佩。如果現在是國民黨執政，或許就會通過賴士葆的版本，指鹿為馬的認為這就是大法官會議解釋的意旨。而5月24日能否順利去登記？我想是很困難的。

所以，面對2020年的選舉，國民黨放話過半以後要改回來，我只能說，在政治現實上不可能。但是基於國民黨沒有什麼事情幹不出來的，2020年還是應該給民進黨政府一些溫暖。特別是喜歡國民黨的同志，其實我很懷疑，為什麼被欺負成這樣，還是堅持要支持這個政黨？斯德哥爾摩症候群也不是這樣的症狀，為了自己的幸福，也為了不要再讓同志婚姻受到傷害，2020年到底應該支持誰，同志應該很清楚才是。如果還是要支持國民黨，我只能說，日子以後會很難過。因為他們當選以後，就有可能胡作非為，讓原本釋憲的結果重來一遍。

電影《誰先愛上他》亦有質疑台灣社會令同性戀者被迫與自己不可能愛的異性結婚，以此逃避歧視。（《誰先愛上他的》劇照）

這次的修法，幾乎讓同性婚姻與異性婚姻的權益相同，但是有三點在未來可能還需要補充或調整：

第一，關於收養部分，專法只能讓配偶收養對方的孩子，但是不能共同收養第三人的孩子。事實上，收養對方的孩子這件事，即使是異性戀都很困難。真正有需求，而且不會遭受到前夫或前妻反對的，可能反而是收養第三人的孩子，還能因此而讓沒人照顧的孩子得到更多，這部分往後或許有修改的空間。

雖然台灣通過了同性婚姻專法，但呂秋遠勸喻要想清楚再結婚，因離婚很難的。（Getty Images／視覺中國）

其次，跨國婚姻。就涉外民事法律適用法第46條的規定，婚姻成立的實質要件，必須同時符合兩個當事人的國家法律。所以，目前許多國家還沒開放同婚、例如中國、馬來西亞、印尼、越南、菲律賓等，根據這項法律的規定，就無法順利依法結婚。目前想到的解套方式，在不修法的情況下，只能引用同法第8條的規定，認為「依本法適用外國法時，如其適用之結果有背於中華民國公共秩序或善良風俗者，不適用之。」因為婚姻適用外國法，可能導致婚姻平等原則無法適用，基於有背於台灣的公共秩序，所以在同性婚姻上直接可以只適用台灣的專法，而不適用對方的民法。因此，還是可以與沒開放同婚的外國人登記結婚。

基於平等權，異性戀既然可以跟外國人結婚，同性戀當然也可以一體適用。不過，執政黨暫時遍體鱗傷，應該不願意修法，未來跨國婚姻的落實，恐怕還是只能交給法院或是大法官會議再度解釋，這應該會是一條漫長的道路。

立法院場外支持同婚群眾歡呼如雷，高喊「人權萬歲」、「亞洲第一」。（資料圖片）

最後是通姦。司法實務上的多數說，還是認為通姦罪必須是性器官的接合。這部分的實務解釋，過去大多認為通姦罪不適用於同志性行為。因此，立法院或許要考慮廢除通姦罪，或是司法實務界必須統一見解，把通姦的定義擴充。否則未來可能會產生「異性戀婚姻適用通姦罪，同性戀婚姻通姦除罪化」的不平等情況，這也是蠻妙的一件事。

挺同團體開心揮舞旗幟。（資料圖片）

再過一星期，就有同性戀人可以登記結婚了。真的進入婚姻以後，戀人們就會知道，其實不是愛最大，而是每次開始都悱惻纏綿，也能相安無事幾個春天，而它總是一點點，一點點，它一天一點改變。在婚姻裡，柴米油鹽、公婆妯娌、權利義務，都會讓愛最大，變成愛最後。

希望你們，在婚姻裡，永遠都不會用到律師，也不用談到法律。

想清楚再結婚啊！離婚很難的。