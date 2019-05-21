山東婦雙腳麻痺誤信偏方「自療」　火烤屁股致傷口化膿

山東淄博一名年約40歲的女子最近雙腳麻痺不適，然而她沒有直接去看醫生，反而用火烤、拿熱磚頭烙的偏方來「自療」三日，結果導致臀部兩側被嚴重燒傷，上周六（18日）送到醫院時傷口已經化膿；醫生表示，燒傷如果延誤治療，輕則截肢，重則全身感染，甚至有性命危險。

淄博市職業病防治院燒傷一科副主任高華稱，女事主雙腳長期麻痺不適，但一直沒有接受正式治療，反而聽別人介紹去濰坊市接受土法治療，用火烤及熱燙的磚頭來烙自己的下肢。土法「治療」三天後，女事主臀部兩側出現被燒傷，但她仍然未有認真看待，回家後繼續用偏方「治療」了十多日，導致傷勢越來越嚴重；最終她被送到醫院，但其臀部傷口已經化膿。

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傷口很深 脂肪層及肌肉燒傷

醫生先為她把壞死的痂皮移除掉，但傷口很深，脂肪層以及部份臀部肌肉已經燒傷，需要進行多次手術。高華稱，如果女事主沒有及時就醫，繼續延誤的話，可能導致身體組織進一步壞死，「輕則可能需要截肢，嚴重的會發生急性感染，可能危及生命。」

高華強調，常見的燒傷土法治療大部份都是外塗一些各種成份混合而成的藥粉，又或是噴塗上不知名的藥液，但卻也不便宜，並且隨時影響病情，甚至令病情惡化，因此民眾千萬不要亂試。

有網民留言指「土法毒害身心」，又謂「如果有啲按摩椅或床，放出有限度熱力可以舒緩腳痺，係可以相信。但佢（女事主）呢種做法就算醫好腳痺都無用，可能兩隻腳都要切埋」。