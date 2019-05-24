全球最「宅」小鎮　217人同一屋簷下　足不出戶解決衣食住行

美國阿拉斯加州的惠蒂爾鎮（Whittier）有「同一屋簷下之城」（town under one roof）稱號，皆因全鎮約217人幾乎全都居住在同一棟14層樓高的大廈內，衣食住行通通都可以在內裡解決。

幾乎所有惠蒂爾鎮的居民都住在這棟14層高的大廈內。（Youtube影片截圖）

惠蒂爾鎮距離阿拉斯加最大的城市安克雷奇（Anchorage）約93公里，如果要經陸路前往當地，就只能通過一條長約4公里的隧道，該條隧道可讓汽車和火車行駛，每30分鐘轉一次行駛方向，隧道口旁邊設有指示燈提示司機。

鎮上大部分居民都住在一棟1974年冷戰時期所建造的軍營「貝吉奇大樓」（Begich Towers），這棟大廈共有約150個單位，內裡有商店、郵局、學校、診所和教堂等設施，而最高兩層設有旅館供遊客入住。

+ 4 + 3 + 2

三人警局無拘留設施

此外，大廈的一樓是警局，駐有一名警長加兩名警員，但就沒有拘留犯人的地方；到了夏季，鎮上多遊客，阿拉斯加的其他城市會派臨時警力前來協助維持治安。

惠蒂爾鎮入夜後天氣相當惡劣，貝吉奇大樓一到晚上十點半就會關閉入口大門，所有人無法出入，在冬天，大樓外面更會佈滿積雪，居民難以外出。

當地的小學老師湯普森（Erika Thompson）表示，有些地方上學要搭校車或自行駕車前往，但在這裏只要搭5分鐘電梯就到學校，因此孩子上學根本不會遲到，「你不會感到寂寞，因為身邊隨時都有很多人。」