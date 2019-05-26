漁獲太豐富忘記沒燃油回航　台漁夫變《少年Pi的奇幻漂流》幸獲救

台灣海巡署艦隊分署日前傍晚接獲報案，指花蓮溪出海口疑似有一艘膠筏失去動力，3名男子在膠筏上隨波逐流，情況緊急需要救援。轄區花蓮海巡隊接獲派遣趕往通報定點，但卻遲遲未見膠筏蹤影，眼見天色逐漸昏暗於是在附近擴大搜索。

海巡隊員依經驗判斷，膠筏船身狹小目標不易鎖定，於是操作雷達在螢幕上發現美崙鼻外4海浬處有一個可疑小點，轉向前往後果然在晚間6點半左右接觸該艘膠筏，所幸船上3人除被風雨打濕、冷得直打哆嗦外一切平安。

63歲劉姓船長說一早從鹽寮出海，因漁獲頗豐太過興奮，忽略時間及回程油料，午後天氣轉差下雨，船上的導航儀器遭雨水滲入故障，僅能靠目視岸邊地形地物研判相對位置，可能被遠處船隻或釣客發現報案，否則3人不知何時才回得了家。

海巡艇長見海象不佳，將劉男等3人接駁至船上後展開拖帶作業，約1個小時後回到花蓮漁會碼頭，上岸後立即提供熱食及飲水。花蓮海巡隊隊長賀華傑呼籲，東北季風期間海象不穩，作業船隻應隨時注意氣候及船體狀況，以維護自身安全。

劉男駕駛的膠筏失去動力在海上漂流，猶幸最終獲救（台灣海巡署第六海巡隊提供）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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