文尼8年前求記者免費拍照　如今助利物浦歐聯奪冠　網民：好熱血

日前利物浦在歐聯決賽以2比0擊敗熱刺，第6度捧起歐聯冠軍獎盃。開賽初段即成功搏得12碼的前鋒沙迪奧文尼（Sadio Mane）絕對是功臣之一，有網民重新找出2012年一名中國記者的微博，表示當時來自農村、仍未成名的文尼請其幫忙拍照給媽媽看，最後還問是不是免費的，令網民紛紛感嘆「莫欺少年窮真實例子」。

該名中國記者姜晗在2012年7月21日於微博，發了一張他2011年給文尼拍的照片。（微博圖片）

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該名中國記者姜晗在2012年7月21日於微博，發了一張他2011年給文尼拍的照片，當時文尼剛在塞內加爾農村被球探發現，姜晗指文尼「剛到俱樂部時就像個日本人，見到誰都90度的大鞠躬」。文尼見姜晗有相機，於是請他幫他拍張照片，「說想給媽媽看」。姜晗問文尼的電郵地址，文尼搖了搖頭，只給他球會的地址，「最後他還不忘問：是免費的吧？」

8年間，文尼曾效力法國球會梅斯，再以400萬歐元（3529萬港元）的轉會費轉至薩爾斯堡紅牛，效力紅牛的兩個賽季，文尼憑出色表現，引來英超球隊關注。2014年，文尼身價翻倍以1180萬英鎊（1. 17億港元）加盟英超球隊修咸頓。

文尼2016年轉投利物浦，在歐聯決賽中搏得12碼，造就隊友射入。（資料圖片）

2014-15賽季文尼在修咸頓的主場收咧戰，在2分鐘56秒內完成帽子戲法，打破了英超最快完成帽子戲法紀錄，最終6-1戰勝阿士東維拉。2016年文尼再以出色的表現轉投利物浦，據報轉會費達3400萬英鎊（3.3億港元），打破了當時非洲球員最高轉會費記錄。

文尼現時身穿利物浦10號球衣，亦是塞內加爾國家隊隊長，但每次他有出色表現時，都有網民找出這段微博，講述這段勵志故事。這次文尼協助利物浦再奪歐聯冠軍，網民也再次找出這條8年前的微博，直言「8年前懇求中國記者免費照相，如今他已是身價破億歐元的歐洲冠軍！」不少網民感嘆當日的窮小子現在已出人頭地，「果陣踢法乙後備」、「成份糧寄返非洲」、「好熱血」、「成隊利記最有heart係佢」。