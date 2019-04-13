你個名咩色？　語言學家研究：人會將不同字母音聯繫不同顏色

聲音都有顏色？聽起來就像感官錯亂的事原來有根據！荷蘭奈梅亨拉德堡德大學（Radboud University）早前邀請了1164個18至88歲的人參加網上測試，將「a」、「e」、「i」、「o」、「u」等「母音」（vowel）組成16個組合，發現幾乎大部份人都會將母音連上顏色，而且所選配搭亦相近，例如「a」音，即讀「啊」，大部份人都會想到紅色。

測試會要求參加者在聽到一個音節後，從RGB色板中選出自己應為最適合該音節的顏色。（拉德堡德大學圖片）

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測試會要求參加者在聽到一個音節後，從RGB色板中選出自己應為最適合該音節的顏色。科學家將此聯想稱之為「聯感」（synaesthesia），有聯感的人在不同情景下，容易在接收一個感官時，觸發另一個感官，例如聽到某種聲音就會聯想到某顏色，或看到某顏色會想到某觸感等。

母音顏色對照表：

+ 4 + 3 + 2

研究發現，沒有聯感的人大部份都將「a」音配上紅色、粉紅色或橙色；「e」音配上綠色或橙色；「i」音配上綠色或黃色；「o」音配紫藍色；「u」音配上藍色或紅色。而有聯感的人的顏色就分得更精準，每個音都是配幾乎單一的顏色。而最極端的音組例如「aa」（讀：啊），不論有沒有聯感的人都會傾向選紅色多於綠色；「ii」（讀：依）則是會傾向選擇淺色，不選深色。故例如名字叫「Mark」的人感覺會是紅色，而叫「Joe」的人會感覺會偏藍色，叫「Chris」就偏黃或綠色。

其中一名研究人員馬克（Mark Dingemanse）指1000人當中，只有73人表明有聯感，290人沒有，其餘則不知道，「但研究證明，不論有沒有聯感，聲音及顏色之間都有邏輯，而語言的結構亦佔重要的角色」。

（拉德堡德大學、每日郵報）