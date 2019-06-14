疑懷孕後始知做小三　日美魔女崩潰刀襲人夫　情緒失控被捕

有日本美魔女之稱，43歲熟女艷星岩本和子，日前於靜岡縣的JR新幹線熱海站，持刀襲擊一名男子，劃傷對方的右面頰，更有途人指出其男子被傷至入骨流血，岩本和子隨即被捕，日媒拍到她被制服的場面，她或會被控傷人及殺人未遂。

43歲熟女艷星岩本和子，日前情緒失控於JR站內用𠝹刀襲擊一名男子。（岩本和子facebook圖片）

有知情人士指，岩本疑是懷孕後才知道自己做了第三者。（網上圖片）

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日本雜誌《週刊文春》報道， 5月18日傍晚6時左右，岩本和子疑似情緒失控，於JR新幹線熱海站的檢票口，手持𠝹刀襲擊一名男子的右側的臉，血液飛濺，令途人非常震驚，隨即替傷者止血。

「有名男子突然從月台衝下樓梯，那個男子到檢票口時停下，就見到後面有個長頭髮的女人追着，用小刀割傷了男人的右臉，傷口看似深至見骨。」有途人憶述當時混亂的情況。

岩本和子攻擊該男子後5分鐘，就被女保安及JR的職員制服，她放開了𠝹刀，並放聲哭泣，警察約6時20分到場將岩本拘捕，帶回警署調查。據了解，受害者是居住在東京都港區的34歲商人。

報道指，岩本和子在事件發生的數天前，於社交媒體發帖，曾表示：「請救我，我會被殺」、「被強姦後懷孕」等，更在月初透露已懷孕16周。而岩本的朋友早前留意到她在社交媒體的發帖，擔心她會出事，曾向警方求助，確認無事才離開。

有知情人士表示，她與受害者是情侶關係，而岩本得知自己懷孕後十分高興，然而當日男方突然攤牌，指自己是有婦之夫，她大怒下才釀成此次事件。

（週刊文春）