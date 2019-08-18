婚前揭男友出軌　認與同事發展「純純的愛」　台女打算照擺酒？

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以下為台灣律師呂秋遠的回應：

這位妹子，我知道你朋友不是你，不過，不管是不是你，這件事我們都得好好琢磨，畢竟這不是件小事。

「純純的愛」，其實蠻好的，我也知道他為何要這麼說，畢竟在我生日這天他們登記結婚後，就已經發生婚姻上的權利義務關係，如果不純，可能要砍頭。欸，不是，是通姦罪。所以他們也只能純純，這個我們是可以理解的。但是，呂律師眉頭一皺，發現事情並不單純。

律師呂秋遠指，涉事丈夫明顯沒有悔意，甚至有機會在婚禮帳目上生事，以達到離婚目的。（示意圖，電影《人約離婚後》截圖）

這段感情已經爛了

他在登記之初就這麼囂張，往後會發生什麼更誇張的狀況，不會有人知道。畢竟人不要臉天下無敵，要以外遇主張離婚，並不是不行，但得要蒐集相關的證據，沒有這麼容易。而且在這段還沒離婚時間內，或許他不願意主張離婚，就等著女方提出，因為他想要製造自己無辜的假象來博取同情，例如一切都是女方疑神疑鬼之類的，男方應該會持續折磨女方，好讓女方提出離婚，然後要求某些條件，例如婚禮的花費開銷要由女方全部支出等等。

這段感情爛了，因為男方很明顯，沒有想回頭的意思，只想羞辱你朋友，所以無論如何，要當機立斷來解決這個問題。

你的好友必須要告訴爸媽，這件事情是紙包不住火的。即便婚禮在即，還是有些損失可以減低，但是這時候就要全家團結來面對危機處理，而不是由她一個人承擔。我會建議全家人一起到男方家拜訪對方，把所有的事情攤開來講，記得要全程錄音，免得未來對方否認。兩家人可以討論如何把婚禮解除，雙方如何賠償飯店，還有聯絡出席親友，這幾天就可以把離婚的法律程序一併處理。

婚禮不能辦，因為這場婚禮，親朋好友是來見證雙方的愛情，既然都已經即將離婚，還要收賓客禮金、這像不像詐欺？婚禮全程，新娘就像幽魂娜娜，新郎就像鬼娃恰吉，這樣能看嗎？不要把親朋好友當笨蛋，特別是婚禮辦完以後，立刻就離婚，這樣的婚禮有任何意義嗎？

呂秋遠續指，涉事女方不妨放下面子，考慮與家人坦白取消婚禮，一起想法子讓她的渣男丈夫得到應有懲罰。（示意圖，電影《人約離婚後》截圖）

要與家人一起面對

如果男方不願意談，或者堅決否認劈腿，或者認為這也沒什麼大不了，床頭吵床尾和云云，那我們就尊重男方家人的意見，但是回家立刻通知親朋好友，當天不用出席。接著，把所有男方外遇的證據、談判的錄音檔燒成光碟，當天在婚禮的時候，把原來預定播放的「交往過程、成長歷程」等等光碟抽換，當場播放這張外遇全記錄，應該可以讓男方的親朋好友親眼見識這歷史的一刻，特別是他的同事與長官，應該會對於男方與第三者之間純純的愛，印象深刻。

這位妹子，這個男人既然已婚，他的責任不是道義，而是法律。能談就好好溝通，好聚好散會是一種選項，但如果對方如此惡劣，剛新婚就直接挑明，跟別人「有純純的愛」，跟老婆「沒有愛的感覺」，那麼我們要做的，就不應該只是放生而已，你懂我意思的。

但是，無論如何，這時候面子不重要，而且這婚禮不能辦，這是全家人要一起面對的時刻，別一個人扛，以後家人會心疼的。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）