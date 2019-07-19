10歲女用抗衰老產品遭網民狠批　醫生史泰祖教用一樣嘢就夠

廣告宣傳25歲以上的輕熟齡肌膚就要開始抗衰老，但內地有名小女孩，10歲已在「小紅書」分享抗衰老護膚心得，使用的產品居然是貴價名牌護膚品，更指一星期內用掉半瓶化妝水，令人咋舌。大批網民勸喻她停止使用，「小孩子的皮膚很嬌嫩，抗衰老還是太早了」。 皮膚科專科醫生史泰祖則指出，只需要做好防曬便可抗衰老，其他產品只是輔助。

內地有10歲小女孩於「小紅書」分享抗衰老護膚心得，稱每天使用貴價名牌護膚品。（小紅書「鈺瑩小主」圖片）

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內地有兩姊妹自稱「最小美妝博主」，姐姐12歲，妹妹10歲，共同在小紅書上開了名為「鈺瑩小主」的帳號，分享化妝護膚心得。一開始兩人輪流發帖及直播都受到部分網民讚好，認為她們的妝化得不錯。

惟近日妹妹分享貴價名牌抗衰老護膚產品，「小棕瓶是我其中的最愛，我平時和姐姐每天晚上都要用它才能睡覺，不然不可以睡覺！第二天皮膚會很嫩滑，姐姐告訴我護膚要從小開始」。

年紀小小的她表示：「小棕瓶是我其中的最愛，我平時和姐姐每天晚上都要用它才能睡覺，不然不可以睡覺！」（小紅書「鈺瑩小主」圖片）

帖文隨即惹來網民批評，認為她年紀太小不適合用，「這些都是應該20左右開始用的，並不是越用越好，你看，一朵盛開的花朵，你總是給他施肥，反得適得其反，你現在是皮膚很好的年紀，不需要這些過多的滋養......」

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有網民留言批評，「孩子的媽媽到底在幹什麼？不管的嗎？」、「乖，把媽媽的東西還回去吧」、「孩子，護膚品不能妝後用，乖，快去寫作業」；有人則嗆她：「老師作業佈置得太少了」。

皮膚科專科醫生史泰祖指出，只需做好防曬便可抗衰老。（資料圖片）

皮膚科專科醫生史泰祖指出，30歲後的皮膚才會開始衰老，出肌膚鬆弛、幼皺等，而皮膚衰老的成因是，外露的皮膚受紫外光照射令細胞衰老，就一般而言，只需要做好防曬便可，使用抗衰老產品只是輔助。他提醒，塗防曬霜的技巧是令肌膚不乾燥，不用特意塗太多，反之會導致毛孔阻塞。

史泰祖同意「抗衰老要從小做起」，指出不少年輕人都愛捱夜、吸煙、喝咖啡，令皮膚提早衰老，不建議年輕人做激光治療去皺，建議多休息、做運動、多菜少肉和做防曬，防患於未然。