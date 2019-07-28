【從心開始做父母】做父母犧牲太大？　找到平衡點得着比付出多

成為父母身份轉換，那是一生的責任，需要付出時間、心力、金錢，更我去部份個人自由，很多人也認為是很大犧性。從事教育工作近30年的小學助理校長姚黎丹雯在《從心開始做父母——教養孩子不可不答的12道問題》中分享自己的看法，原來她誕下大女兒後，初為人母後意識到責任重大，更認為一生將失去自由，要為小生命貢獻整個自己，壓力大得跟爸爸通電話時哭起來。 不過，姚黎丹雯先後誕下3名子女，逐漸明白到做父母不是要犧牲，亦不需要完全放棄自己的生活和事業，問題在於如何善用時間。她提及自己一直是全職教學，其後甚至進修了一個學位，令自己可以從育兒壓力之間抖一口氣，又指但「親子的愛」可以令父母進步，突破自己，發揮潛能，重要是找到更好的生活平衡點，而育兒對她來說，最終是得着遠比付出多。

生兒育女有相當的責任，很多人都覺得做父母會有很大的犧牲。（GettyImages／視覺中國）

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以下是《從心開始做父母——教養孩子不可不答的12道問題》中，由姚黎丹雯撰寫的〈不是犧牲是平衡〉內容節錄：

當孩子出生，父母就有了一個不可改變、不可逆轉的身份和責任，它帶來的影響延展至一生。其中包含各式各樣的犧牲，而最大的犧牲，莫過於失去自由。無論在時間上、金錢上、社交上，都不得不交出自己的主權，生活節奏大受影響。

還記得我生了第一個女兒後，收到爸爸的問候電話，我就哭個不停。爸爸生怕我受了什麼委屈，氣急敗壞地問發生什麼事。我泣不成聲，只是說：「我現在才知道，原來做父母是這麼辛苦的。」我意識到，我的一生將失去自由，我要為這個小生命貢獻整個自己！只要你有意識，你都掛念她；只要你有金錢，你都期望供給她；你會珍惜時間跟孩子相處，可能無暇與朋友三五成群去遊玩，又或者放棄工作晉升的機會。自此以後，所有屬於你的時間、財產都被他奪去，而這又是你甘心奉上的。當時的我，一下子很難接受生活的劇變。

做父母有不少責任，對很多人而言都十分之大壓力。（GettyImages／視覺中國）

隨著子女長大，我漸漸不再那麼計較了。孩子的一切都靠賴父母的供應，因此父母的責任很大，自然有壓力，需要重新調整自己的生活和優先次序。但我不再視之為「犧牲」，因為這是一份天職，自然而然自願奉上，不計報酬的。既然上天已經把孩子給了你，就必賦予你有能力為子女付出。

為孩子付出，就意味著完全放棄自己的事業和生活嗎？不同的父母有不同的選擇，最重要是跟隨你內心的意願，選擇你最能接受的方式，盡量做，不要後悔。

養育三個孩子的過程中，我一直是個全職的小學教師，不僅如此，我還進修了個學位課程。在別人看來，我把事業、家庭兩者都處理得不錯，其實我這樣選擇是知道自己不合適做個全職家庭主婦。我曾想過辭職做全職媽媽，有更多時間照顧子女，可是我見過太多媽媽有情緒問題，而我相信以自己的性格，我會受不了當中的壓力；我怕家中大小事務、兒女的成長的責任都落在我身上，這會令我發瘋的，那時我更不能做個好母親。所以我不僅上班，還跑去讀了個學位，積極「自救」，拼命從育兒的壓力中透一口氣。

想要兼任子女、事業、生活等等，就要更加善用時間。（GettyImages／視覺中國）

有人會問，妳哪來這麼多時間？我想正是因為沒有時間，所以才能做到。因為我要比一般人更加善用時間。如果我只做一件事，就會太多的壓力，覺得需要做到完美，而多做幾樣事情便有機會可以平衡。除了和孩子在一起，我自己也需要時間去內省、讀書，使自己得到養分，當個健康愉快的媽媽。至今我仍慶幸做了適合自己的決定。當然，這也要歸功於家人的理解和支持。

當母親後，我要面對突破，接受挑戰，離開安舒區，接受壓力；有時或要主動，或要無奈，或要辛苦......相信凡做父母親的，都有很多心理壓力和內心掙扎，當中的成長充滿甜酸苦辣，滋味在心頭，這可算為「犧牲」。但另方面想，與其說父母為子女犧牲，不如說，「親子的愛」令父母成長、進步。「親情與愛」把我們都變成更好的人。因為父母徹底愛子女，因而願意為子女改變，突破自己。當你做父母時，你會發揮無限的潛能。例如，父母為了保護子女，會比以前更大力；為要接納子女，會比以前更有耐性；為了子女更願意學習，會比以前更有創意；為了子女的安全，會比以前更勇敢；為了家庭的和諧，會比以前更會解決問題。父母愛子女的心令他們能克服自我，突破自己，更能找到活得更好的平衡點。

雖然做父母很辛苦，要付出很多，但這是人生中最寶貴的一個經歷。最無條件的愛，它能夠豐富你的生命，令你真真正正活過，對我來說，我沒有後悔。我樂意為子女付出和犧牲，因為所換來的比一切都有價值，我得着的比我所付出的更多。

書名：《從心開始做父母——教養孩子不可不答的12道問題》，作者：姚黎丹雯、楊郭玉珍、何楊琪梅、徐邱佩鳳。（紅出版提供）

作者：

姚黎丹雯 （TANNY LAI）

小學助理校長。從事教育工作近三十年，資深的親子和家庭教育工作者。二十多年來在學校舉辦家長教育課程，見證千萬家庭的成長，是香港「家庭第一協會」顧問。

楊郭玉珍（JENNY YEUNG）

生命教練、志願者、大學講師，楊三角新生代學習聯盟會長，曾任教香港大學及美國三藩市州立大學。近年與丈夫一起服務企業家及其兒女，幫助他們在事業有成之餘也有幸福家庭。

何楊琪梅（ANGELA HO）

從事兒童工作超過三十年，專注兒童教導和家庭關懷。對美加及香港各地家庭的需要和挑戰都有適切的了解並關注，常與媽媽們交流心得，輔導同行，近年更有機會訓練幼童導師。

徐邱佩鳳（DR. CARMEN TSUI）

透過講學、教練和寫作，助人擁有自由、暢快、豐盛而和諧的人生；先後創辦了丰樂創培中心(fili.ws)和全球華人教練學院(gcci.coach)，積極培訓講華語的教練。

出版社：紅出版（青森文化）

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。