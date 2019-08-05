【莫名勵志】蝸牛過「懸崖」　伸伸伸伸長身體變橋再搬殼超厲害

電影「侏羅紀公園」（Jurassic Park）有一句經典名言，指「生命會找到自己的出路（Life will find its way out）」，意思是每當遇到困境都會找到生存的方法。近日有台灣網民拍攝到罕見片段，一隻蝸牛要從一個石階平台爬到另一平台，惟中間隔着巨大空隙，正當大家都認為牠無法到達，蝸牛卻無限伸長身體，如特異功能般誇過空隙，令人嘖嘖稱奇。

最初蝸牛在石階一邊用觸角探路，惟前方卻有一個大空隙，以牠當時的身長，根本無法到達對面。（爆廢公社fb片段截圖）

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「蝸牛移動城堡」逐格睇：

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從片段可見，最初蝸牛在石階一邊用觸角探路，惟前方卻有一個大空隙，以牠當時的身長，根本無法到達對面。不過神奇的事就發生了！牠將殼及尾巴留在一邊石階上，前身則不停向前及向上伸長，直到觸角碰到對面的石階，牠再進一步拉長身體，如橋一樣連起石階。

在連起後，蝸牛就慢慢將身上的殼沿着「橋」向前移，直到「搬家完成」，就將尾巴收回，成功過路。片段引起網民熱議，「原來蝸牛可以拉這麼長」、「珍貴畫面」，有人則笑言「這隻蝸牛核心肌群很強，練得很好」、「蝸牛的移動城堡」、「真是一部勵志的片」，亦有人認為如果自己在現場，應該會怕牠掉下去所以直接伸手「幫牠一把提過去」。

（Facebook群組「爆廢公社」）