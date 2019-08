【莫名勵志】蝸牛過「懸崖」　伸伸伸伸長身體變橋再搬殼超厲害

電影「侏羅紀公園」(Jurassic Park)有一句經典名言,指「生命會找到自己的出路(Life will find its way out)」,意思是每當遇到困境都會找到生存的方法。近日有台灣網民拍攝到罕見片段,一隻蝸牛要從一個石階平台爬到另一平台,惟中間隔着巨大空隙,正當大家都認為牠無法到達,蝸牛卻無限伸長身體,如特異功能般誇過空隙,令人嘖嘖稱奇。