【歐洲熱浪】英國逾千隻雞活活熱死　雞場屍體堆積如山超嚇人

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歐洲各地近日受熱浪侵襲，德國、法國及荷蘭等地錄得破紀錄高溫，英國南部更破攝氏38.1度，為該國7月最高溫紀錄，市民用盡方法消暑。英國林肯郡一個養雞場內堆滿逾千隻雞的屍體，農場稱酷熱天氣令雞隻慘遭熱死，雞屍堆積成小山，工人花了數天才把雞屍全部移走。涉事公司表示已盡力處理，承諾會改善環境，免動物受極端高溫影響。

事後雞場工作人員花了數天才將全部屍體從農舍移出來。（網上影片截圖）

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涉事Moy Park養雞場位於英格蘭林肯郡，主要向英國當地大型超市，如森寶利（Sainsbury's）及特易購（Tesco）等供應雞肉。

有工作人員向當地媒體透露，員工花了數天才把所有雞屍從農舍清理出來，「可以做的我們都做了，但我們真的無能為力，全怪這極端天氣，都是天氣惹的禍。」。

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Moy Park公司發言人表示，近日熱浪對農業和家禽業都有很大挑戰，「我們正與農業夥伴緊密監察情況，並已實行措施保護家禽免受極端高溫影響。」

（METRO）

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