日本鐵路站設特別版比卡超閘機　拍卡聲變「PIKACHU」超治癒

「嘟—嘟—」地鐵閘機拍卡聲一向死板，日本橫濱市一個鐵路站最近就有新搞作，乘客拍卡入閘聲音改為比卡超（皮卡丘）可愛叫聲「PIKACHU」，特別醒神，令網民大呼「好可愛呀！」。

只要有人拍卡通過驗票閘門時，「比卡超」就會大叫一聲，非常治癒。（Twitter影片截圖）

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日本橫濱市港未來地區由8月6日至12日期間，舉辦一個比卡超活動「ピカチュウ大量発生チュウ！ 2019」，到處都看到比卡超的足迹，連港未來線鐵路的港未來站都改頭換面，將3部閘口機拍卡聲改裝為「PIKACHU」、「PIKA」等聲音，只要有人拍卡通過驗票閘門時，「比卡超」就會大叫一聲，非常治癒。

8月6日至12日期間舉辦「ピカチュウ大量発生チュウ！ 2019」活動。（Pokemon官網圖片）

不少人都大讚這個新搞作，「真可愛！」、「瞬間令人冷靜下來呢」，亦有網民打算特意前來港未來站「朝聖」。但有人則擔心，在繁忙時間太多人通過閘機，比卡超的叫聲不斷，「遲早會受不住了吧」。