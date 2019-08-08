巴哈馬海底驚現1.8億年前巨鯊　比潛水艇還大　研究員：是怪物！

有什麼恐怖得過在海底見到鯊魚？就是見到「史前巨鯊」！日前美國佛羅里達州立大學的海洋探測團隊「Ocean X」，在巴哈馬（Bahamas）對出海面800米深海底，意外發現一條超巨型灰六鰓鯊（bluntnose sixgill shark），比長約4米的潛水艇大約一倍，其間巨鯊嘗試攻擊鏡頭，畫面相當驚險，嚇到現場研究人員不禁驚慌大叫「是怪物啊」！灰六鰓鯊屬最古老鯊魚之一，化石紀錄可追溯至1.8億年前。

日前有海洋研究團隊在巴哈馬海底發現超巨型灰六鰓鯊，其身長估計達6米。（YouTube片段截圖）

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據外國傳媒報道，美國佛羅里達州立大學海洋生態學家格拉布斯（Dean Grubbs）率領研究團體「Ocean X」，駕駛長約4米、闊3米、可乘座3人的潛水艇，潛入巴哈馬對出海面800米深海底，進行海域探索時，意外發現一條比潛水艇更龐大的超巨型灰六鰓鯊，嚇壞一眾研究人員。

從影片所見，一條估計長約6米的灰六鰓鯊從沙堆上游過，揚起不少沙粒，其間巨鯊游近潛水艇，突然張開血盤大口，攻擊潛水艇裝備，巨鯊一度跟研究人員四目交投，畫面相當驚險，嚇得研究人員驚呼：「天呀！太不可思議了！是個怪物」、「它絕對比潛水艇大！」研究團隊表示今次是歷史性發現，能證明可以找到灰六鰓鯊，令他們可以探究巨型深海動物的世界，「我們可以探究巨型深海動物的世界，並對牠們的活動和行為更了解」。

灰六鰓鯊是最古老鯊魚之一，化石紀錄可追溯至1.8億年前，其身長可達8米，常見於熱帶及亞熱帶海域，生活於650至3300米的深海，牠們身上有6個明顯的腮裂縫，惟大部分的鯊魚只有5個。雖然灰六鰓鯊身型龐大，但其行動絕不緩慢，能高速捕捉魚類、海豹及其他鯊魚等獵物。

（Newsweek）