海怡半島老婦墮樓　陳家珮現場自拍遭網民鬧爆：不要消費死者

今晨（9日）7時許，鴨脷洲海怡半島一名73歲老婦被發現倒卧於天井位置，懷疑她從高處墮下。警員接報到場，該名73歲姓吳女子當場證實死亡。事發時新民黨南區區議員陳家珮碰巧在附近，她自拍照片上載facebook專頁表示正跟進事件，隨即被大批網民怒罵不尊重死者。 陳家珮回覆《香港01》查詢，承認自己一時大意及警覺性不足，她解釋事發時正在附近派發傳單，看見消防車及消防車到場，於是在fb專頁上載自拍照希望盡快讓街坊得知消息，她指當時不知道是墮樓事件，知悉事件後已刪除相關照片及帖文。陳家珮及後再發新帖致歉，承認未經深思上載現場照片，向逝者家屬致歉及致以深切慰問。

陳家珮今早派發宣傳單張時，突然聽到消防車及救護車的鳴笛聲，於是在前往現場的途中自拍，並上載至facebook個人專頁。（「陳家珮」fb截圖）

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陳家珮今早七時許於海怡半島擺設街站派發宣傳單張，她指當時突然聽到消防車及救護車的鳴笛聲，於是在前往現場的途中自拍，上載至facebook個人專頁，並稱：「海怡XX座有一位婆婆從廚房窗跳出，早上七時多在平台被發現，現正等待重案組到場調查。」

帖文隨即惹來大批網民怒罵不尊重死者，要求陳家珮刪除帖文。連當時在海怡半島派單張的香港眾志秘書長黃之鋒亦留言：「作為地區工作者，我真係覺得唔應該將人哋屋企嘅傷心事喺Facebook上面公諸於世，仲要將個座數同埋案發現場擺上網，又何必呢。」

陳家珮事後回覆《香港01》查詢時指，收到街坊及網民的意見，承認自己一時大意。她指當時未知是墮樓事件，於fb上載照片後，亦在現場親自了解跟進，原意是讓街坊盡快得知消息。她事後迅速更改fb帖文及刪除自拍照。直至今日下午三時許，她再次於fb向死者家屬致歉，承認自己處理不當，引起大家不安，刪除了今早帖文。

據警方消息指，今早7時許接獲鴨脷洲海治半島一保安報案，稱發現一名女子倒卧於大廈天井位置，懷疑她從高處墮下。警員接報到場，該名73歲姓吳女子當場證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，初步調查相信她從上址一單位墮下，事件沒有可疑，死因有待驗屍後確定。

（綜合）